Календарь церковных праздников на июнь 2021: что будем отмечать

В июне 2021 года православные будут отмечать сразу два больших церковных праздника – Вознесение Господне и Троицу. На Троицу украинцы получат дополнительный выходной – в понедельник, 21 июня.

Какие церковные праздники будем отмечать в июне 2021 и какие будут важные даты поста, дней поминания усопших – читайте в нашем материале ниже.

В июне будет только один день, важный для поминовения усопших родных – 19 июня, Троицкая суббота. В этом день проходит служба в церквях, а после можно посетить кладбище и навести порядок на могилах.

Напомним, ранее мы писали о том, какие есть традиции на Троицу в Украину.

А также рассказывали о том, когда в июне будем отмечать день летнего солнцестояния.