Календар церковних свят на червень 2021: що будемо відзначати

У червні 2021 року православні відзначатимуть відразу два великих церковних свята – Вознесіння Господнє і Трійцю. На Трійцю українці отримають додатковий вихідний - у понеділок, 21 червня.
Які церковні свята будемо відзначати в червні 2021 і які будуть важливі дати посту, днів поминання покійних – читайте в нашому матеріалі нижче.
Православний календар на Червень 2021
1 червня - преподобного Корнилія, Чудотворця Комельського, благовірного великого князя Димитрія Донського
2 червня - мучеників Фалалія, Олександра та Астерія
3 червня - рівноапостольного царя Костянтина і його матері цариці Олени, пам'яті Володимирської ікони Божої Матері
4 червня - пам'ять II Вселенського Собору, мученика Василіска
5 червня - преподобної Єфросинії, княжни та ігумені Полоцької
6 червня - неділя шоста після Великодня, зцілення сліпонародженого, святої блаженної Ксенії Петербурзької
7 червня - третє набуття глави Іоанна Предтечі
8 червня - апостолів від 70-ти Коропа та Алфея
9 червня - праведника Іоанна Руського
10 червня - Вознесіння Господа Бога Ісуса Христа, преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкідонського
11 червня - Псково-Печерської ікони Божої Матері Споручниця грішних, святителя Луки Сповідника, архієпископа Сімферопольського
12 червня - преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі далматської
13 червня - неділя сьома після Великодня, отців I Вселенського Собору
14 червня - праведного Іоанна Кронштадтського
15 червня - Києво-Братської ікони Божої Матері
16 червня - перенесення мощей царевича Димитрія з Углича до Москви
17 червня - святителя Митрофана, 1-го Патріарха Константинопольського
18 червня - Ігорівської ікони Божої Матері
19 червня - Троїцька поминальна субота, Піменівської ікони Божої Матері
20 Червня - День Святої Трійці, П'ятидесятниця, священномученика Феодота Анкірського
21 червня - День Святого Духа, суцільна седмиця, піст скасовується
22 червня - преподобного Кирила, ігумена Білозерського
23 червня - Собор рязанських Святих, Собор сибірських святих
24 червня - ікони Божої Матері Споручниця, грішних апостолів Варфоломія і Варнави
25 червня - преподобного Онуфрія Великого
26 червня - мучениці Акіліни
27 червня - неділя перша після П'ятидесятниці, всіх святих, змова на Петрів піст
28 червня - початок Петрова посту
29 червня - святителя Тихона, єпископа Амафунтського
30 червня - мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла перських
Церковні пости в червні
2 червня
4 червня
9 червня
11 червня
16 червня
18 червня
з 21 по 27 червня – Троїцька седмиця
з 28 червня по 11 липня – Петров піст
Дні поминання покійних
У червні буде тільки один день, важливий для поминання покійних рідних – 19 червня, Троїцька субота. У цьому день проходить служба в церквах, а після можна відвідати кладовище і навести порядок на могилах.