Календар церковних свят на червень 2021: що будемо відзначати

У червні 2021 року православні відзначатимуть відразу два великих церковних свята – Вознесіння Господнє і Трійцю. На Трійцю українці отримають додатковий вихідний - у понеділок, 21 червня.

Які церковні свята будемо відзначати в червні 2021 і які будуть важливі дати посту, днів поминання покійних – читайте в нашому матеріалі нижче.

У червні буде тільки один день, важливий для поминання покійних рідних – 19 червня, Троїцька субота. У цьому день проходить служба в церквах, а після можна відвідати кладовище і навести порядок на могилах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які є традиції на Трійцю в Україну.

А також розповідали про те, коли в червні будемо відзначати день літнього сонцестояння.