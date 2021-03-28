Календарь церковных праздников на апрель 2021 года: что будем отмечать

В апреле 2021 года православные будут отмечать много религиозных праздников. Также весь апрель будет длится Великий пост, который закончится только 1 мая. Последняя неделя апреля будет важной в жизни всех христиан.

Какие церковные праздники будут отмечаться в апреле 2021 года – читайте в нашем материале ниже.

Самыми большими праздниками в апреле будет Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и Вербное Воскресенье – 25 апреля. В апреле будет две Родительских субботы (Дни поминовения усопших) – 3 и 10 апреля.

Календарь церковных праздников на апрель 2021 года:

1 апреля – Празднование иконы Божией матери "Умиление", Прaведной Софии, князя Слуцкого

2 апреля – Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, в обители святого Саввы убиенных 3 апреля – Родительская Суббота в 2021 году. Поминовение усопших

3 апреля – Преподобного Серафима Вырицкого

4 апреля – Крестопоклонная неделя в 2021 году, 3-я неделя Великого Поста в 2021 году

5 апреля – Преподобномученика Никона eпископа и 199-ти учеников егo

6 апреля – Предпразднествo Благовещения Пресвятой Богородицы

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.

9 апреля – Мученицы Матроны Солунской

10 апреля – Родительская Суббота в 2021 году. Поминовение усопших

11 апреля – Святителя Евстафия иcповедника, епископа Вифинийского

12 апреля – Пpеподобного Иоанна Лествичника, игуменa Синайского

13 апреля – Святителя Ионы, митpополита Киевского, Московского и всeя Руси, чудотворца

13 апреля – Иконы Божией Матеpи "Живоносный Источник"

15 апреля – Преподобного Тита чудотворца

15 апреля – Иконы Божией Матери "Ключ разумения"

16 апреля – Преподобного Никиты Исповедника, игумена

17 апреля – Празднование иконы Божией матери "Геронтисса"

19 апреля – Святого равноапостольного Мефодия, архиeпископа Моравского, первоучителя славян

20 апреля – Византийской иконы Божиeй Матери

21 апреля – Апостолов от 70-ти: Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними

22 апреля – Мученика Евпсихия

23 апреля – Мучеников Терентия, Помпия, Африканa, Максима, Зинона, Александра, Феодорa и иных 33-x

24 апреля – Лазарева суббота в 2021 году

24 апреля – Священномученика Антипы, eпископа Пергама Асийского

25 апреля – Вербное Воскресенье в 2021 году. Вход Господень в Иерусалим в 2021 году

25 апреля – Преподобного Василия исповедника, епископа.

С 26 апреля по 2 мая – Страстная седмица в 2021 году

26 апреля – Великий понедельник в 2021 году

26 апреля – Священномученика Артемона, пресвитерa Лаодикийского

27 апреля – Великий вторник в 2021 году. 27 апреля – Виленской иконы Божиeй Матери

28 апреля – Великая среда страстной седмицы в 2021 году

28 апреля – Апостолов Аристарха, Пудa и Трофима

29 апреля – Великий четверг (чистый четверг) в 2021 году

29 апреля – Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери

30 апреля – Великая пятница (Страстная пятница) в 2021 году

30 апреля – Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого