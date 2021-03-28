Календар церковних свят на квітень 2021 року: що будемо відзначати
У квітні 2021 року православні відзначатимуть багато релігійних свят. Також весь квітень буде триває Великий піст, який закінчиться тільки 1 травня. Останній тиждень квітня буде важливим у житті всіх християн.
Які церковні свята будуть відзначатися в квітні 2021 року – читайте в нашому матеріалі нижче.
Найбільшими святами у квітні буде Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня і Вербна Неділя – 25 квітня. У квітні буде дві Батьківських суботи (Дні поминання покійних) – 3 і 10 квітня.
Календар церковних свят на квітень 2021 року:
1 квітня – Святкування ікони Божої матері "Розчулення", Праведної Софії, князя Слуцького
2 квітня – Преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших, в обителі святого Сави вбитих 3 квітня – Батьківська Субота у 2021 році. Поминання покійних
3 квітня – Преподобного Серафима Вирицького
4 квітня – Хрестопоклонний тиждень у 2021 році, 3-я тиждень Великого Посту у 2021 році
5 квітня – Преподобномученика єпископа Никона і 199 учнів його
6 квітня – Предпразднество Благовіщення Пресвятої Богородиці
7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.
9 квітня – Мучениці Матрони Солунської
10 квітня – Батьківська Субота у 2021 році. Поминання покійних
11 квітня – Святителя Євстафія сповідника, єпископа Вифинійського
12 квітня – Преподобного Іоана Ліствичника, ігумена Синайського
13 квітня – Святителя Іони, митрополита Київського, Московського і всієї Русі, чудотворця
13 квітня – Ікони Божої Матері "Живоносне Джерело"
15 квітня – Преподобного Тита чудотворця
15 квітня – Ікони Божої Матері "Ключ розуміння"
16 квітня – Преподобного Микити Сповідника, ігумена
17 квітня – Святкування ікони Божої матері "Геронтіссу"
19 квітня – Святого рівноапостольного Мефодія, архієпископа Моравського, першовчителя слов'ян
20 квітня – Візантійської ікони Божої Матері
21 квітня – Апостолів від 70-ти: Родіона (Іродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма (Ермія) і іже з ними
22 квітня – Мученика Евпсихія
23 квітня – Мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодора та інших 33-х
24 квітня – Лазарева субота у 2021 році
24 квітня – Священномученика Антипи, єпископа Пергама Асийського
25 квітня – Вербна Неділя у 2021 році Вхід Господній в Єрусалим у 2021 році
25 квітня – Преподобного Василя, сповідника, єпископа.
З 26 квітня по 2 травня – Страсна седмиця у 2021 році
26 квітня – Великий понеділок у 2021 році
26 квітня – Священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського
27 квітня – Великий вівторок у 2021 році. 27 квітня – Віленської ікони Божої Матері
28 квітня – Велика середа страсної седмиці у 2021 році
28 квітня – Апостолів Аристарха, Пуда і Трохима
29 квітня – Великий четвер (чистий четвер) у 2021 році
29 квітня – Іллінській-Чернігівської ікони Божої Матері
30 квітня – Велика п'ятниця (Страсна п'ятниця) у 2021 році
30 квітня – Преподобного Зосими, ігумена Соловецького
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які традиції та заборони існують на Благовіщення.
А також розповідали про те, коли у 2021 році будуть поминальні дні.