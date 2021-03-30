Календарь стрижек на апрель: когда поход к парикмахеру лучше отложить
Лунный календарь стрижек на апрель 2021 года поможет выбрать оптимальную дату для посещения парикмахера и смены своего образа. Некоторые дни для покраски или изменения прически очень удачны, а некоторые – под строгим запретом.
Как выбрать день для похода в парикмахерскую, согласуйте с новым календарем стрижек на апрель. Об этом пишет Glavred.
Лунный календарь стрижек на апрель:
1 апреля – благоприятный день, стрижка принесет прибыль.
2 апреля – нейтральный день.
3 апреля – благоприятный день, укрепит здоровье.
4 апреля – благоприятный день, поможет в деловой и рабочей сфере.
5 апреля – неудачный день, привлечет неприятности.
6 апреля – позитивный день, добавит энергии, но замедлит рост волос.
7 апреля – неблагоприятный день, испортится настроение.
8 апреля – неблагоприятный день, ухудшится психологическое состояние.
9 апреля – удачный день, прическа усилит харизму.
10 апреля – неблагоприятный день, стрижка может сократить срок жизни.
11 апреля – неблагоприятный день, волосы могут стать хуже.
12 апреля – неудачный день, стрижка может повредить волосы.
13 апреля – благоприятный день для стрижки и окрашивания. Привлечет деньги и успех в работе.
14 апреля – нейтральный.
15 апреля – благоприятный день, подарит вдохновение и энергию.
16 апреля – удачный день, привлечет деньги и здоровье.
17 апреля – нейтральный.
18 апреля – нейтральный, но лучше перенести.
19 апреля – неблагоприятный, могут быть проблемы со здоровьем, а стрижка будет неудачной.
20 апреля – неблагоприятный день.
21 апреля – благоприятный день, стрижка станет оберегом от негатива.
22 апреля – благоприятный день
23 апреля – благоприятный день, привлечет здоровье.
24 апреля – благоприятный, укрепит здоровье и интуицию.
25 апреля – неблагоприятный день, может привлечь ссоры в семье и депрессию.
26 апреля – неблагоприятный, могут быть проблемы со здоровьем.
27 апреля – неудачный день, привлечет неприятности.
28 апреля – неблагоприятный день, могут начаться проблемы в жизни.
29 апреля – нейтральный, но могут возникнуть проблемы со здоровьем волос.
30 апреля – неблагоприятный, может подорвать здоровье.
Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будем отмечать в апреле 2021 года.
А также мы рассказывали о том, что священник ПЦУ назвал дату, в которую Пасху должны праздновать православные и католики.