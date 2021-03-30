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Календарь стрижек на апрель: когда поход к парикмахеру лучше отложить

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 18:25
Календарь стрижек на апрель: когда поход к парикмахеру лучше отложить Фото: Календарь удачных и неудачных дней для стрижек на апрель 2021 (freepik.com)
Автор: Lite

Лунный календарь стрижек на апрель 2021 года поможет выбрать оптимальную дату для посещения парикмахера и смены своего образа. Некоторые дни для покраски или изменения прически очень удачны, а некоторые – под строгим запретом.

Как выбрать день для похода в парикмахерскую, согласуйте с новым календарем стрижек на апрель. Об этом пишет Glavred.

Лунный календарь стрижек на апрель:

1 апреля – благоприятный день, стрижка принесет прибыль.

2 апреля – нейтральный день.

3 апреля – благоприятный день, укрепит здоровье.

4 апреля – благоприятный день, поможет в деловой и рабочей сфере.

5 апреля – неудачный день, привлечет неприятности.

6 апреля – позитивный день, добавит энергии, но замедлит рост волос.

7 апреля – неблагоприятный день, испортится настроение.

8 апреля – неблагоприятный день, ухудшится психологическое состояние.

9 апреля – удачный день, прическа усилит харизму.

10 апреля – неблагоприятный день, стрижка может сократить срок жизни.

11 апреля – неблагоприятный день, волосы могут стать хуже.

12 апреля – неудачный день, стрижка может повредить волосы.

13 апреля – благоприятный день для стрижки и окрашивания. Привлечет деньги и успех в работе.

14 апреля – нейтральный.

15 апреля – благоприятный день, подарит вдохновение и энергию.

16 апреля – удачный день, привлечет деньги и здоровье.

17 апреля – нейтральный.

18 апреля – нейтральный, но лучше перенести.

19 апреля – неблагоприятный, могут быть проблемы со здоровьем, а стрижка будет неудачной.

20 апреля – неблагоприятный день.

21 апреля – благоприятный день, стрижка станет оберегом от негатива.

22 апреля – благоприятный день

23 апреля – благоприятный день, привлечет здоровье.

24 апреля – благоприятный, укрепит здоровье и интуицию.

25 апреля – неблагоприятный день, может привлечь ссоры в семье и депрессию.

26 апреля – неблагоприятный, могут быть проблемы со здоровьем.

27 апреля – неудачный день, привлечет неприятности.

28 апреля – неблагоприятный день, могут начаться проблемы в жизни.

29 апреля – нейтральный, но могут возникнуть проблемы со здоровьем волос.

30 апреля – неблагоприятный, может подорвать здоровье.

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будем отмечать в апреле 2021 года.

А также мы рассказывали о том, что священник ПЦУ назвал дату, в которую Пасху должны праздновать православные и католики.

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