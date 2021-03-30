Календарь стрижек на апрель: когда поход к парикмахеру лучше отложить

Лунный календарь стрижек на апрель 2021 года поможет выбрать оптимальную дату для посещения парикмахера и смены своего образа. Некоторые дни для покраски или изменения прически очень удачны, а некоторые – под строгим запретом.

Как выбрать день для похода в парикмахерскую, согласуйте с новым календарем стрижек на апрель. Об этом пишет Glavred.

29 апреля – нейтральный, но могут возникнуть проблемы со здоровьем волос.

28 апреля – неблагоприятный день, могут начаться проблемы в жизни.

26 апреля – неблагоприятный, могут быть проблемы со здоровьем.

25 апреля – неблагоприятный день, может привлечь ссоры в семье и депрессию.

19 апреля – неблагоприятный, могут быть проблемы со здоровьем, а стрижка будет неудачной.

13 апреля – благоприятный день для стрижки и окрашивания. Привлечет деньги и успех в работе.

4 апреля – благоприятный день, поможет в деловой и рабочей сфере.

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будем отмечать в апреле 2021 года.

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