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Календар стрижок на квітень: коли похід до перукаря краще відкласти

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 18:25
Календар стрижок на квітень: коли похід до перукаря краще відкласти Фото: Календар вдалих і невдалих днів для стрижок на квітень 2021 (freepik.com)
Автор: Lite

Місячний календар стрижок на квітень 2021 року допоможе вибрати оптимальну дату для відвідування перукаря та зміни свого іміджу. Деякі дні для фарбування або зміни зачіски дуже вдалі, а деякі – під суворою забороною.

Як вибрати день для походу до перукарні, узгодьте з новим календарем стрижок на квітень. Про це пише Glavred.

Місячний календар стрижок на квітень:

1 квітня – сприятливий день, стрижка принесе прибуток.

2 квітня – нейтральний день.

3 квітня – сприятливий день зміцнить здоров'я.

4 квітня – сприятливий день, допоможе у діловій та робочій сфері.

5 квітня – невдалий день, приверне неприємності.

6 квітня – позитивний день, додасть енергії, але сповільнить зростання волосся.

7 квітня – несприятливий день, зіпсується настрій.

8 квітня – несприятливий день, погіршиться психологічний стан.

9 квітня – вдалий день, зачіска посилить харизму.

10 квітня – несприятливий день, стрижка може скоротити термін життя.

11 квітня – несприятливий день, волосся можуть стати гірше.

12 квітня – невдалий день, стрижка може пошкодити волосся.

13 квітня – сприятливий день для стрижки та фарбування. Залучить гроші та успіх в роботі.

14 квітня – нейтральний.

15 квітня – сприятливий день, подарує натхнення та енергію.

16 квітня – вдалий день, залучить гроші та здоров'я.

17 квітня – нейтральний.

18 квітня – нейтральний, але краще перенести.

19 квітня – несприятливий, можуть бути проблеми зі здоров'ям, а стрижка буде невдалою.

20 квітня – несприятливий день.

21 квітня – сприятливий день, стрижка стане оберегом від негативу.

22 квітня – вдалий день

23 квітня – сприятливий день, приверне здоров'я.

24 квітня – сприятливий, зміцнить здоров'я та інтуїцію.

25 квітня – несприятливий день, може залучити сварки в сім'ї та депресію.

26 квітня – несприятливий, можуть бути проблеми зі здоров'ям.

27 квітня – невдалий день, приверне неприємності.

28 квітня – несприятливий день, можуть початися проблеми в житті.

29 квітня – нейтральний, але можуть виникнути проблеми зі здоров'ям волосся.

30 квітня – несприятливий, може підірвати здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята будемо відзначати у квітні 2021 року.

А також ми розповідали про те, що священник ПЦУ назвав дату, в яку повинні святкувати Великдень православні та католики.

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