Календар стрижок на квітень: коли похід до перукаря краще відкласти

Місячний календар стрижок на квітень 2021 року допоможе вибрати оптимальну дату для відвідування перукаря та зміни свого іміджу. Деякі дні для фарбування або зміни зачіски дуже вдалі, а деякі – під суворою забороною.

Як вибрати день для походу до перукарні, узгодьте з новим календарем стрижок на квітень. Про це пише Glavred.

29 квітня – нейтральний, але можуть виникнути проблеми зі здоров'ям волосся.

28 квітня – несприятливий день, можуть початися проблеми в житті.

26 квітня – несприятливий, можуть бути проблеми зі здоров'ям.

25 квітня – несприятливий день, може залучити сварки в сім'ї та депресію.

21 квітня – сприятливий день, стрижка стане оберегом від негативу.

19 квітня – несприятливий, можуть бути проблеми зі здоров'ям, а стрижка буде невдалою.

18 квітня – нейтральний, але краще перенести.

16 квітня – вдалий день, залучить гроші та здоров'я.

15 квітня – сприятливий день, подарує натхнення та енергію.

13 квітня – сприятливий день для стрижки та фарбування. Залучить гроші та успіх в роботі.

12 квітня – невдалий день, стрижка може пошкодити волосся.

11 квітня – несприятливий день, волосся можуть стати гірше.

10 квітня – несприятливий день, стрижка може скоротити термін життя.

6 квітня – позитивний день, додасть енергії, але сповільнить зростання волосся.

4 квітня – сприятливий день, допоможе у діловій та робочій сфері.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята будемо відзначати у квітні 2021 року.

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