Календар стрижок на квітень: коли похід до перукаря краще відкласти
Місячний календар стрижок на квітень 2021 року допоможе вибрати оптимальну дату для відвідування перукаря та зміни свого іміджу. Деякі дні для фарбування або зміни зачіски дуже вдалі, а деякі – під суворою забороною.
Як вибрати день для походу до перукарні, узгодьте з новим календарем стрижок на квітень. Про це пише Glavred.
Місячний календар стрижок на квітень:
1 квітня – сприятливий день, стрижка принесе прибуток.
2 квітня – нейтральний день.
3 квітня – сприятливий день зміцнить здоров'я.
4 квітня – сприятливий день, допоможе у діловій та робочій сфері.
5 квітня – невдалий день, приверне неприємності.
6 квітня – позитивний день, додасть енергії, але сповільнить зростання волосся.
7 квітня – несприятливий день, зіпсується настрій.
8 квітня – несприятливий день, погіршиться психологічний стан.
9 квітня – вдалий день, зачіска посилить харизму.
10 квітня – несприятливий день, стрижка може скоротити термін життя.
11 квітня – несприятливий день, волосся можуть стати гірше.
12 квітня – невдалий день, стрижка може пошкодити волосся.
13 квітня – сприятливий день для стрижки та фарбування. Залучить гроші та успіх в роботі.
14 квітня – нейтральний.
15 квітня – сприятливий день, подарує натхнення та енергію.
16 квітня – вдалий день, залучить гроші та здоров'я.
17 квітня – нейтральний.
18 квітня – нейтральний, але краще перенести.
19 квітня – несприятливий, можуть бути проблеми зі здоров'ям, а стрижка буде невдалою.
20 квітня – несприятливий день.
21 квітня – сприятливий день, стрижка стане оберегом від негативу.
22 квітня – вдалий день
23 квітня – сприятливий день, приверне здоров'я.
24 квітня – сприятливий, зміцнить здоров'я та інтуїцію.
25 квітня – несприятливий день, може залучити сварки в сім'ї та депресію.
26 квітня – несприятливий, можуть бути проблеми зі здоров'ям.
27 квітня – невдалий день, приверне неприємності.
28 квітня – несприятливий день, можуть початися проблеми в житті.
29 квітня – нейтральний, але можуть виникнути проблеми зі здоров'ям волосся.
30 квітня – несприятливий, може підірвати здоров'я.
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