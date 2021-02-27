Календарь праздников и выходных на март 2021: что будем отмечать

В марте 2021 ожидается один дополнительный выходной день в связи с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. В этом году он выпадает на понедельник, соответственно этот день будет выходным и украинцы получат длинный уик-энд: 6, 7 и 8 марта.
Какие еще памятные даты и праздники будут отмечаться в марте 2021 – читайте в Lite.
1 марта – Всемирный день гражданской обороны
3 марта – Всемирный день писателя
8 марта – Международный женский день
8 -14 марта – Масленица. Это последняя неделя перед Великим постом. Эти дни считаются переходом от зимы к весне, в эту неделю пекут блины, ходят в гости. В последний день Масленицы сжигают чучело и начинают встречать весну.
9 марта – Международный день ди-джея
13 марта – День землеустроителя
14 марта – День защиты прав потребителя
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя
18 марта – День работников налоговой и таможенной службы Украины
20 марта – День весеннего равноденствия, Международный день счастья
21 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
21 -27 марта – Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации
21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день кукольника, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
23 марта – Всемирный метеорологический день
24 марта – Всеукраинский день борьбы с туберкулезом
24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза
25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
25 марта – День Службы безопасности Украины
26 марта – День внутренних войск МВД Украины
27 марта – Международный день театра
28 марта – День перехода на летнее время. В ночь на 28 марта, ровно в 3:00, нужно перевести стрелки часов на один час вперед.
Кроме того, в марте будут отмечаться еще такие интересные даты:
14 марта – Международный день числа "Пи". Этот праздник любят математики и его в 1987 году придумал физик из Сан-Франциско Ларри Шоу.
17 марта – День святого Патрика. Государственный праздник в Ирландии, который символизирует принятие христианства. В этот день проводят фестивали, музыкальные и пивные вечеринки и наряжаются в одежду зеленого цвета.
28 марта в Израиле начинают отмечать Песах – праздник в память от Исходе из Египта. Он длится 7 дней, первый и последний - официальные выходные дни.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда начинается Великий пост.