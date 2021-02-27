Календарь праздников и выходных на март 2021: что будем отмечать

1 марта – Всемирный день гражданской обороны

3 марта – Всемирный день писателя

8 марта – Международный женский день

8 -14 марта – Масленица. Это последняя неделя перед Великим постом. Эти дни считаются переходом от зимы к весне, в эту неделю пекут блины, ходят в гости. В последний день Масленицы сжигают чучело и начинают встречать весну.

9 марта – Международный день ди-джея

13 марта – День землеустроителя

14 марта – День защиты прав потребителя

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя

18 марта – День работников налоговой и таможенной службы Украины

20 марта – День весеннего равноденствия, Международный день счастья

21 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

21 -27 марта – Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации

21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день кукольника, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста

23 марта – Всемирный метеорологический день

24 марта – Всеукраинский день борьбы с туберкулезом

24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза

25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

25 марта – День Службы безопасности Украины

26 марта – День внутренних войск МВД Украины

27 марта – Международный день театра

28 марта – День перехода на летнее время. В ночь на 28 марта, ровно в 3:00, нужно перевести стрелки часов на один час вперед.

Кроме того, в марте будут отмечаться еще такие интересные даты:

14 марта – Международный день числа "Пи". Этот праздник любят математики и его в 1987 году придумал физик из Сан-Франциско Ларри Шоу.

17 марта – День святого Патрика. Государственный праздник в Ирландии, который символизирует принятие христианства. В этот день проводят фестивали, музыкальные и пивные вечеринки и наряжаются в одежду зеленого цвета.

28 марта в Израиле начинают отмечать Песах – праздник в память от Исходе из Египта. Он длится 7 дней, первый и последний - официальные выходные дни.