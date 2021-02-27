Календар свят і вихідних на березень 2021: що будемо відзначати

У березні 2021 очікується один додатковий вихідний день у зв'язку з Міжнародним жіночим днем, який відзначається 8 березня. У цьому році він випадає на понеділок, відповідно цей день буде вихідним і українці отримають довгий уїк-енд: 6, 7 і 8 березня.
Які ще пам'ятні дати та свята будуть відзначатися в березні 2021 – читайте в Lite.
1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
3 березня – Всесвітній день письменника
8 березня – Міжнародний жіночий день
8 -14 березня – Масляна. Це останній тиждень перед Великим постом. Ці дні вважаються переходом від зими до весни, в цей тиждень печуть млинці, ходять в гості. В останній день Масляної спалюють опудало і починають зустрічати весну.
9 березня – Міжнародний день ді-джея
13 березня – День землевпорядника
14 березня – День захисту прав споживача
15 березня – Всесвітній день захисту прав споживача
18 березня – День працівників податкової та митної служби України
20 березня – День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя
21 березня – День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення
21 -27 березня – Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму і расової дискримінації
21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день лялькаря, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста
23 березня – Всесвітній метеорологічний день
24 березня – Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом
24 березня – Всесвітній день боротьби проти туберкульозу
25 березня – Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі
25 березня – День Служби безпеки України
26 березня – День внутрішніх військ МВС України
27 березня – Міжнародний день театру
28 березня – День переходу на літній час У ніч на 28 березня, рівно о 3:00, потрібно перевести стрілки годинника на одну годину вперед.
Крім того, в березні будуть відзначатися ще такі цікаві дати:
14 березня – Міжнародний день числа "Пі". Це свято люблять математики і його в 1987 році придумав фізик із Сан-Франциско Ларрі Шоу.
17 березня – День святого Патріка. Державний свято в Ірландії, який символізує прийняття християнства. В цей день проводять фестивалі, музичні та пивні вечірки та вбираються в одяг зеленого кольору.
28 березня в Ізраїлі починають відзначати Песах – свято в пам'ять від Виході з Єгипту. Він триває 7 днів, перший і останній - офіційні вихідні дні.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли починається Великий піст.