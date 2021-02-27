Календар свят і вихідних на березень 2021: що будемо відзначати

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони

3 березня – Всесвітній день письменника

8 березня – Міжнародний жіночий день

8 -14 березня – Масляна. Це останній тиждень перед Великим постом. Ці дні вважаються переходом від зими до весни, в цей тиждень печуть млинці, ходять в гості. В останній день Масляної спалюють опудало і починають зустрічати весну.

9 березня – Міжнародний день ді-джея

13 березня – День землевпорядника

14 березня – День захисту прав споживача

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживача

18 березня – День працівників податкової та митної служби України

20 березня – День весняного рівнодення, Міжнародний день щастя

21 березня – День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення

21 -27 березня – Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму і расової дискримінації

21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день лялькаря, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста

23 березня – Всесвітній метеорологічний день

24 березня – Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом

24 березня – Всесвітній день боротьби проти туберкульозу

25 березня – Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

25 березня – День Служби безпеки України

26 березня – День внутрішніх військ МВС України

27 березня – Міжнародний день театру

28 березня – День переходу на літній час У ніч на 28 березня, рівно о 3:00, потрібно перевести стрілки годинника на одну годину вперед.

Крім того, в березні будуть відзначатися ще такі цікаві дати:

14 березня – Міжнародний день числа "Пі". Це свято люблять математики і його в 1987 році придумав фізик із Сан-Франциско Ларрі Шоу.

17 березня – День святого Патріка. Державний свято в Ірландії, який символізує прийняття християнства. В цей день проводять фестивалі, музичні та пивні вечірки та вбираються в одяг зеленого кольору.

28 березня в Ізраїлі починають відзначати Песах – свято в пам'ять від Виході з Єгипту. Він триває 7 днів, перший і останній - офіційні вихідні дні.