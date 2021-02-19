Какие подарки и приобретения приготовили звезды каждому знаку Зодиака в 2021 году

Гороскоп на 2021 год предсказывает множество сложных и неожиданных событий в жизни каждого человека. Даже если вы везунчик, то в этом году будут дни, которые будет хотеться прожить как можно быстрее. Но звезды милостивы к нам, поэтому черные полосы обязательно сменятся белыми, а год каждому из нас принесет свои подарки и трогательные, важные моменты. Какие сюрпризы ждут каждый знак Зодиака - читайте ниже.

Овен

В этом году Овнов ждут перемены в личной жизни. Вы встретите интересного человека, произойдет очень тесное сближение, которое подарит немало приятных эмоций. Звезды советуют быть аккуратным в выборе возлюбленного, чтобы не наступить на те же грабли. Тех, кто уже находится в паре, ждет углубление отношений, переход на новый этап. Возможна свадьба.

Телец

Тельцов ждет прибавление. При чем это не только о рождении ребенка. У кого-то появятся новые друзья, кто-то сможет купить дом. Заранее предсказать суть события не получится, но ясно одно: оно произойдет стихийно.

Близнецы

Все неудачно завершившиеся дела получат положительный исход для вашего социального и профессионального положения. Близнецам планеты и звезды в 2021 году подарят крупную сделку или нового постоянного клиента. Ожидать этого стоит с конца февраля до начала мая и в конце осени.

Рак

Ракам мироздание поможет получить множество озарений. Интуиция этих людей будет почти все время работать на полную мощность. Астрологи советуют Ракам следить за тайными знаками Вселенной.

Лев

Львы могут выдать гениальный творческий проект. Скорее всего, в 2021 году на них снизойдет такое вдохновение, о котором они и не мечтали. Самое главное — использовать возможности по полной программе, не отсиживаясь в зоне комфорта.

Дева

Дев ждет настоящая переоценка ценностей. Произойдет роковое событие, которое изменит их отношение к жизни в целом. И даже если катализатором станет какое-то травматическое событие, оно откроет дверь в новую жизнь, которая принесет вам радость.

Весы

2021 год для Весов может стать периодом, когда все события будут меняться, словно в калейдоскопе. Если динамика событий возрастет, это станет знаком того, что нужно повышать свою вовлеченность в дела.

Скорпион

Очень важные и необычные события ждут Скорпионов в сфере финансов. Скорее всего, речь идет о возможности купить что-то очень дорогое или получить большой доход. Кому-то достанется наследство, кого-то достойно вознаградят за заслуги на работе.

Стрелец

2021 год будет невероятен тем, что Стрельцам придется пережить многое впервые. Например, если Стрелец никогда еще не любил, он может влюбиться по уши. Если Стрелец никогда не путешествовал, он обязательно это попробует.

Козерог

Неудачи в одной сфере станут отличным подспорьем к успеху в другой. 2021 год — это время, когда звезды и планеты что-то забирают, но не просто так. Они забирают это, чтобы отдать еще больше. Козерогам нужно лишь верить в себя и не сдаваться. В этом им равных нет.

Водолей

Для людей этого знака Зодиака 2021 год, а, точнее, вторая его половина станет временем исполнения какого-то очень необычного и на первый взгляд почти неосуществимого желания. Год Быка заставит Водолеев поверить в чудеса.

Рыбы

У Рыб ожидаются очень важные события в плане улучшения себя самих. Им звезды помогут побороть какую-то неприятную зависимость или привычку, причем сделать это быстро и без особых проблем. Жизнь этих людей может измениться к лучшему, если они поверят в чудеса.