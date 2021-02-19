Які подарунки і придбання приготували зірки кожному знаку Зодіаку в 2021 році

Гороскоп на 2021 рік передвіщає безліч складних і несподіваних подій в житті кожної людини. Навіть якщо ви везунчик, то в цьому році будуть дні, які буде хотітися прожити як можна швидше. Але зірки милостиві до нас, тому чорні смуги обов'язково зміняться білими, а рік кожному з нас принесе свої подарунки та зворушливі, важливі моменти. Які сюрпризи чекають на кожен знак Зодіаку - читайте нижче.

Овен

У цьому році Овнів чекають зміни в особистому житті. Ви зустрінете цікаву людину, відбудеться дуже тісне зближення, яке подарує чимало приємних емоцій. Зірки радять бути обережним у виборі коханого, щоб не наступити на ті ж граблі. Тих, хто вже знаходиться в парі, чекає поглиблення відносин, перехід на новий етап. Можливе весілля.

Телець

Тельців чекає поповнення. При чому це не тільки про народження дитини. У когось з'являться нові друзі, хто зможе купити будинок. Заздалегідь передбачити суть події не вийде, але ясно одне: воно відбудеться стихійно.

Близнюки

Всі справи, які невдало завершилися, отримають позитивний результат для вашого соціального та професійного становища. Близнюкам планети та зірки у 2021 році подарують велику угоду або нового постійного клієнта. Очікувати цього варто з кінця лютого до початку травня і в кінці осені.

Рак

Ракам світобудова допоможе отримати безліч осяянь. Інтуїція цих людей буде майже весь час працювати на повну потужність. Астрологи радять Ракам стежити за таємними знаками Всесвіту.

Лев

Леви можуть видати геніальний творчий проєкт. Швидше за все, у 2021 році на них зійде таке натхнення, про яке вони й не мріяли. Найголовніше — використовувати можливості по повній програмі, не відсиджуючись в зоні комфорту.

Діва

Дів чекає справжня переоцінка цінностей. Відбудеться фатальна подія, яка змінить їхнє ставлення до життя в цілому. І навіть якщо каталізатором стане якась травматична подія, вона відкриє двері в нове життя, яке принесе вам радість.

Ваги

2021 рік для Терезів може стати періодом, коли всі події будуть змінюватися, немов у калейдоскопі. Якщо динаміка подій зросте, це стане знаком того, що потрібно підвищувати свою залученість до справи.

Скорпіон

Дуже важливі та незвичайні події чекають на Скорпіонів у сфері фінансів. Швидше за все, мова йде про можливості купити щось дуже дороге або отримати великий дохід. Комусь дістанеться спадщина, когось гідно винагородять за заслуги на роботі.

Стрілець

2021 рік буде неймовірний тим, що Стрільцям доведеться пережити багато чого вперше. Наприклад, якщо Стрілець ніколи ще не любив, він може закохатися по вуха. Якщо Стрілець ніколи не подорожував, він обов'язково спробує це.

Козеріг

Невдачі в одній сфері стануть відмінною підмогою до успіху в інший. 2021 рік — це час, коли зірки та планети щось забирають, але не просто так. Вони забирають це, щоб віддати ще більше. Козерогам потрібно лише вірити в себе і не здаватися. В цьому їм немає рівних.

Водолій

Для людей цього знаку Зодіаку 2021 рік, а, точніше, друга його половина стане часом виконання якогось дуже незвичайного і, на перший погляд, майже нездійсненного бажання. Рік Бика змусить Водоліїв повірити в чудеса.

Риби

У Риб очікуються дуже важливі події у плані поліпшення самих себе. Їм зірки допоможуть подолати якусь неприємну залежність або звичку, причому зробити це швидко і без особливих проблем. Життя цих людей може змінитися на краще, якщо вони повірять в чудеса.