Известный украинский шоумен попал в аварию в Киеве из-за гололеда

Юлик попал в ДТП в Киеве (фото: instagram.com/julikofficial)

В четверг, 28 января, украинский шоумен Юлик потерял управление на своем авто и врезался в припаркованную машину, которая находилась на проезжей части. К счастью он не пострадал, поскольку инцидент произошел на маленькой скорости.

По словам PR-менеджера шоумена Ростислава Пелеха, Юлик уезжал из закрытого поворота, а поверхность дороги была скользкой и не посыпанной коммунальщиками.

Юлик попал в ДТП в Киеве (фото: instagram.com/julikofficial)

Шоумен отделался легким испугом и поврежденным бампером. У себя в Instagram-stories он отметил, что полиция приехала на место ДТП через 10 минут.

Юлик попал в ДТП в Киеве (фото: instagram.com/julikofficial)

Также после инцидента коммунальщики начали посыпать дорогу.

Отметим, что Юлик - певец, телеведущий музыкального хит-парада "One Muz", радиоведущий проекта "JLK party" на Армия FM, саундпродюсер и композитор. Ранее он был участником коллектива DZIDZIO.

Шоумен также занимается DJ-ингом, создает авторские треки, а также сотрудничает с украинскими артистами.

Напомним, известный хореограф и постоянный участник "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар рассказал, как попал в ДТП в Киеве и после этого ему пришлось выяснять отношения. Виновница аварии не признавала свою вину.

Ранее в аварию попала победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова. Она показала фото внедорожника, в который въехали сзади.