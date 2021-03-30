Известный украинский актер назвал лучшие "карантинные" книги: обязательно к прочтению!
Время на карантине можно провести с большой пользой, посвятив себя чтению интересных книг. Можно, как знакомиться с новыми произведениями, так и перечитывать любимые и немного призабытые.
Известный украинский актер Сергей Лефор, запомнившийся зрителям по сериалу "Швидка", что выходит на НЛО TV, рассказал про свой топ-5 любимых книг.
"Сто лет одиночества" - Габриэль Гарсия Маркес
Эту книгу считают шедевром Габриеля Гарсия Маркеса. Роман в жанре мистический реализм некоторые критики даже называют метафорическим описанием истории Колумбии или Латинской Америки. В книге рассказывается история жизни семьи Буэндиа и их городка Макондо в течение ста лет. За это время с ними случается много интересного: мистического и реалистического.
"Когда начинаешь читать эту книгу, жизнь Макондо затягивает тебя с головой! "Сто лет одиночества" можно прочитать за один день или ночь - настолько она захватывает внимание!" - уверен актер
"Уна и Сэлинджер"- Фредерик Бегбедер
Этот роман я бы назвал - современной классикой. Это не история любви, но история становления двух личностей. А началось все с безумного, страстного, нежного, хрупкого, уязвимого и, несмотря на все, прекрасного чувства...
Сергей советует прочитать обязательно это произведение, если вам интересно с иной стороны посмотреть на гениального актера - Чарли Чаплина, и не менее гениального писателя - Джерома Сэлинджера.
"Три товарища" - Эрих Мария Ремарк
Я люблю этот роман (как и все книги Ремарка) за реалистичный показ дружбы, любви и радости от простого состояния "быть" собой. Эта книга о трех верных друзьях, которые прошли страшными путями мировой войны, но нашли в себе силы и смелость жить дальше и наслаждаться тем, что дарит новый день.
"Цветы для Элджернона" - Дэниэл Киз
Еще одна книга из жанра современной классики, которая никого не оставит равнодушным. Чарли Гордон - умственно отсталый парень, но у него есть друзья, работа, увлечения и непреодолимое желание учиться. Он соглашается принять участие в опасном научном эксперименте, который может сделать его умным. И он становится не просто умным, он становится гениальным! Но не все так просто в этой истории...
"Тигроловы" - Иван Багряный
"Я не мог не включить в этот список историю о приключениях отважного украинца - Григория Многогрешного. Это книга о любви, силе воли и правде, которая всегда побеждает. Обожаю этот шедевр украинской классики - даже если вы уже читали этот роман, советую перечитать снова", - рекомендует Лефор.
"Перехресні стежки" - Иван Франко
В центре сюжета - молодой успешный адвокат Евгений Рафалович, который случайно пересекается с давним наставником Стальским. Прошло много лет с последней встречи. Есть о чем рассказать, есть у знакомых и общие деловые интересы, поэтому Стальский приглашает Рафаловича в гости. И случается невероятное: жена Стальского - Регина, невероятно похожа на юношескую любовь адвоката. Вот тут и начинается самое интересное...
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