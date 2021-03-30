Відомий український актор назвав найкращі "карантинні" книги: обов'язково до прочитання!

Час на карантині можна провести з великою користю, присвятивши себе читанню цікавих книг. Можна, як знайомитися з новими творами, так і перечитувати улюблені і трохи призабуті.

Відомий український актор Сергій Лефор, який запам'ятався глядачам по серіалу "Швидка", що виходить на НЛО TV, розповів про свій топ-5 улюблених книг.

"Сто років самотності" - Габріель Гарсія Маркес

Цю книгу вважають шедевром Габріеля Гарсія Маркеса. Роман у жанрі містичний реалізм деякі критики навіть називають метафоричним описом історії Колумбії чи Латинської Америки. У книзі розповідається історія життя сім'ї Буендіа і їх містечка Макондо протягом ста років. За цей час з ними трапляється багато цікавого: містичного та реалістичного.

"Коли починаєш читати цю книгу, життя Макондо затягує тебе з головою! "Сто років самотності" можна прочитати за один день чи ніч - настільки вона захоплює увагу!" - впевнений актор

"Уна і Селінджер"- Фредерік Бегбедер

Цей роман я б назвав - сучасною класикою. Це не історія любові, але історія становлення двох особистостей. А почалося все з шаленого, палкого, ніжного, тендітного, вразливого та, попри все, прекрасного почуття...

Сергій радить прочитати обов'язково цей твір, якщо вам цікаво з іншої сторони подивитися на геніального актора Чарлі Чапліна, і не менш геніального письменника Джерома Селінджера.

"Три товариша" - Еріх Марія Ремарк

Я люблю цей роман (як і всі книги Ремарка) за реалістичний показ дружби, любові і радості від простого стану "бути" собою. Ця книга про трьох вірних друзів, які пройшли страшними шляхами світової війни, але знайшли в собі сили і сміливість жити далі і насолоджуватися тим, що дарує новий день.

"Квіти для Елджернона" - Деніел Кіз

Ще одна книга з жанру сучасної класики, яка нікого не залишить байдужим. Чарлі Гордон - розумово відсталий хлопець, але у нього є друзі, робота, захоплення і непереборне бажання вчитися. Він погоджується взяти участь в небезпечному науковому експерименті, який може зробити його розумним. І він стає не просто розумним, він стає геніальним! Але не все так просто в цій історії...

"Тигролови" Іван Багряний

"Я не міг не включити в цей список історію про пригоди відважного українця - Григорія Многогрішного. Це книга про кохання, силу волі і правди, яка завжди перемагає. Обожнюю цей шедевр української класики - навіть якщо ви вже читали цей роман, раджу перечитати знову", - рекомендує Лефор.

"Перехресні стежки" - Іван Франко

У центрі сюжету - молодий успішний адвокат Євген Рафалович, який випадково пересікається з давнім наставником Стальским. Пройшло багато років з останньої зустрічі. Є про що розповісти, є у знайомих і спільні ділові інтереси, тому Стальський запрошує Рафаловича в гості. І трапляється неймовірне: дружина Стальського - Регіна, неймовірно схожа на юнацьку любов адвоката. Ось тут і починається найцікавіше...