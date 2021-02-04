Известная украинская блогер показала, как выглядела до пластики

Марина Манюненко (фото: instagram.com/marina__ricci)

Популярная украинская блогер Марина Манюненко показала, как выглядела до пластики. Девушка призналась, что увеличила губы и сделала коррекцию подбородка.

Фото "до и после" Манюненко опубликовала в Instagram-stories. На снимке у нее еще длинные волосы с челкой.

"Чтобы вы не забывали, какая я была без губ и подбородка", - написала блогер.

Отметим, что Марина Манюненко родом из Кременчуга. На ее страницу в Instagram подписаны 1,4 млн человек. Девушка делится советами о материнстве, отношениях с мужем, а также о путешествиях. Также она публикует пикантные фото.

Марина Манюненко (фото: instagram.com/marina__ricci)

Напомним, Марина Манюненко рассказала, какие цены и условия на Мальдивах. По ее словам, что перелет из Киева до столицы Мальдив - Мале занимает примерно 9,5 часа. После этого еще около 45 минут на гидросамолете необходимо добираться до выбранного острова.

Марина Манюненко (фото: instagram.com/marina__ricci)

Она призналась, что цена отдыха далека от демократической. Путевка на двоих обошлась примерно в 230 тысяч гривен. Но это еще на самая большая стоимость. За эти деньги у них был all inclusive на еду, напитки и алкоголь.

Девушка не рекомендует лететь на курорт с детьми, поскольку, это более романтический отдых, который подходит парам.

Ранее известная украинская певица Слава Каминская показала, как выглядела до пластики.