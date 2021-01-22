Известная певица родила сына российскому миллионеру

Известная российская певица 34-летняя Кети Топурия стала мамой во второй раз. 21 января у бессменной вокалистки "А'Студио" и ее мужа-миллионера родился сын.

Артистка не стала делать из этого тайну и опубликовала в Instagram фото маленьких ножек новорожденного сына, которого назвали Адамом.

"Adam 21/01/21", - лаконично подписала трогательный кадр артистка.

Кети Топурия стала мамой во второй раз (скрин: instagram.com/keti_one_official)

Российски СМИ пишут, что роды прошли в одном из московских роддомов. Артистка и ее новорожденный сын чувствуют себя хорошо.

Интересно, что Кети долгое время скрывала вторую беременность, заставляя поклонников теряться в догадках и выискивать "округлившийся животик" на фото в соцсетях.

В ноябре 2020-го вокалистка "А'Студио" показала кадры со съемок нового клипа, и формы певицы было уже не скрыть. А 20 ноября прошлого года Лев и Кети официально стали мужем и женой.

Полное имя - Кетеван Андроевна Топурия. Она грузинская и российская певица, и вокалистка группы "А'Студио" с 2005 года. Сейчас артистке 34 года.

7 сентября 2013 года она вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана, с которым встречалась 4 года до свадьбы. 15 июня 2015 года у них родилась дочь Оливия, но летом 2017-го супруги развелись.

В 2017-2018 годах встречалась с рэп-исполнителем Guf (Алексей Долматов). А с 2018 года живет с политиком и бизнесменом, миллионером Львом Деньговым, в ноябре 2020-го они поженились, когда Кети была беременной.

У супруга Кети двое детей от первого брака: сын Леонид и дочь Шошана.

Напомним, что у покойной певицы Юлии Началовой нашелся ребенок, родившийся после ее смерти

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