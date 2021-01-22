Відома співачка народила сина російському мільйонерові

Відома російська співачка 34-річна Кеті Топурія стала мамою вдруге. 21 січня у беззмінної вокалістки "А'Студіо" та її чоловіка-мільйонера народився син.

Артистка не стала робити з цього таємницю і опублікувала в Instagram фото маленьких ніжок новонародженого сина, якого назвали Адамом.

"Adam 21/01/21", - лаконічно підписала зворушливий кадр артистка.

Кеті Топурія стала мамою вдруге (скрін: instagram.com/keti_one_official)

Російські ЗМІ пишуть, що пологи пройшли в одному з московських пологових будинків. Артистка та її новонароджений син почуваються добре.

Цікаво, що Кеті довгий час приховувала другу вагітність, змушуючи шанувальників губитися в здогадах і вишукувати "кругленький животик" на фото в соцмережах.

У листопаді 2020-го вокалістка "А'Студіо" показала кадри зі зйомок нового кліпу, і форми співачки було вже не приховати. А 20 листопада минулого року Лев і Кеті офіційно стали чоловіком і дружиною.

Повне ім'я - Кетеван Андроевна Топурія. Вона грузинська та російська співачка, і вокалістка групи "А'Студіо" з 2005 року. Зараз атристці 34 роки.

7 вересня 2013 року вона вийшла заміж за бізнесмена Лева Гейхмана, з яким зустрічалась 4 роки до весілля. 15 червня 2015 року у них народилася донька Олівія, але влітку 2017-го подружжя розлучилося.

В 2017-2018 роках зустрічалася з реп-виконавцем Guf (Олексій Долматов). А з 2018 року живе з політиком і бізнесменом, мільйонером Левом Деньговим, в листопаді 2020-го вони одружилися, коли Кеті була вагітною.

У чоловіка Кеті двоє дітей від першого шлюбу: син Леонід і дочка Шошана.

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