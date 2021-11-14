Позбавтеся від агресії і станьте вільними: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 15 по 21 листопада
Гороскоп на листопад говорить про те, що останній місяць осені принесе багато клопоту і різних складних ситуацій. Досягти взаєморозуміння буде складніше, а завдання будуть часом просто непідйомними.
Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 15 по 21 листопада. Про це інформує Lunday.
Овен
Середина Місяця принесе багато позитивних змін, які торкнуться різних сфер життя. Початок тижня порадує успіхами в роботі та фінансами – можуть повернути старий борг. У середині тижня зосередьтеся на кар'єрі. А ось на вихідних зірки обіцяють незвичайну і дуже важливу зустріч, яка вплине на майбутнє.
Телець
На цьому тижні ви зможете насолодитися душевним спокоєм, улюбленими справами та спілкуванням з приємними людьми. Найпродуктивнішим періодом стануть дні з середи до п'ятниці. Повний місяць додасть вам рішучості, переконливості та можливістю розумно ризикувати – скористайтеся цими подарунками. На вихідних вас запросять в гості - не відмовляйтеся.
Близнюки
Енергія та ідеї вас будуть переповнювати в понеділок і вівторок. Навчіться розрізняти, де у вас реальні мрії, а де – жага авантюризму. Прислухайтеся до порад мудрих і досвідчених людей. На роботі все буде за планом, а ось в особистому житті вас охопить романтика. Навіть якщо ви давно в шлюбі. На вихідних очікується несподіваний візит приємної людини.
Рак
Початок тижня принесе багато клопоту вдома. Завдання давно накопичувалися і тепер належить їх вирішити. Можливі труднощі в спілкуванні з близькими. З середини тижня ситуація може кардинально змінитися і до вечора п'ятниці все буде складатися чудово. Тим, хто знаходиться в пошуку роботи - неодмінно пощастить. На вихідних вас потягне на розваги, і ви разом з друзями відмінно проведете час.
Лев
Львів очікує насичений період з усіх боків. Понеділок і вівторок будуть плідними на роботі, можуть бути укладені вдалі договори. В інші дні будьте обережні, оскільки через вашу владність та деспотизму можуть бути конфлікти та труднощі в особистому житті. 20 і 21 листопада зверніть увагу на несподівану пропозицію – вона допоможе підвищити доходи.
Діва
Середина листопада принесе не найвдаліший період у фінансовому плані. Варто подумати про зміну роботи або пошук додаткового заробітку. Приступайте до вивчення нових пропозицій в середині тижня, через те, що перші дні ви будете дратівливі та агресивні. У середу вам може посміхнутися удача. В кінці тижня з'явиться шанс гарненько відпочити.
Терези
Будьте активні з понеділка, і удача не змусить себе чекати довго. До четверга варто зменшити оберти та не проявляти зайву ініціативу – все буде йти як треба без ваших зусиль. Залишайтеся оптимістом і просто радійте життю. Вихідні присвятіть коханій людині.
Скорпіон
Напередодні повного місяця вас здолає песимізм і лінь. Життєвий тонус почне знижуватися вже з середи, і до п'ятниці ваш настрій буде не на висоті. Приділіть увагу своєму здоров'ю - займіться хоча б профілактикою застуд. На вихідних знайдіть собі заняття до душі - почитайте книгу або погуляйте в парку.
Стрілець
Успіх у кар'єрі на цьому тижні буде забезпечений, якщо ви проявите себе з понеділка з кращого боку. Дотримуйтеся обраної стратегії поведінки, щоб не злякати удачу. Друга половина тижня буде спокійною у всіх сферах життя. В кінці тижня не зловживайте алкоголем. Труднощі він все одно не прибере, а ось здоров'я зіпсує. Для підвищення настрою поспілкуйтеся з приємними людьми.
Козоріг
На роботі можуть виникнути труднощі. У вівторок можливе погіршення самопочуття. Але вже в середу стане набагато легше, і ви зможете справити враження на роботодавців, партнерів або клієнтів. Ближче до вихідних будьте уважні - можливо приємне знайомство. Вихідні присвятіть розміреному відпочинку з людьми з близького оточення.
Водолій
Тиждень буде схожий на американські гірки - хороші події будуть чергуватися з неприємностями. У понеділок прийдуть новини здалеку, потім очікується випробування на моральну твердість. У п'ятницю доведеться зробити непростий вибір, і помилка може принести в майбутньому неприємності. У суботу та неділю місяць подарує гарний настрій і любовний флірт.
Риби
Початок тижня буде спокійним і навіть нудним, а ось вже з середи ситуація кардинально зміниться. Зірки пророкують знайомство з цікавою людиною, яка зіграє у Вашому житті в майбутньому дуже важливу роль. На вихідних знову енергія піде на спад. Можлива осіння хандра або погіршення самопочуття. Не падайте духом, це тимчасовий стан.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як по групі крові можна визначити, чи з тією людиною ви зв'язалися.