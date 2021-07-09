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Июльское новолуние в Раке: кому сильно повезет, а кого ждут неприятности

Новина українською →
Пятница 09 июля 2021 20:00
Июльское новолуние в Раке: кому сильно повезет, а кого ждут неприятности Фото: Астролог рассказала про новолуние 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Июльское новолуние состоится 10-го числа и будет проходить в знаке Рака. Астролог рассказала, как такое соединение скажется на жизни каждого из нас. В чем особенность новолуния, кому оно принесет везение, а кому - неудачи? В каких сферах жизни это поможет продвинуться, а в чем оно несет опасность? Обо всем этом читайте ниже в нашем материале.

Об этом с Lite поделилась астролог Арина Артуровна.

Поскольку Рак, это женский знак, ваша интуиция в это время будет обострена, романтические веяния и настроения усилятся, люди будут более чувственными и сентиментальными.

Астролог говорит, что период будет хорош для тех, кто любит просить или жаловаться, так как вы будете услышаны и поняты.

Такие качества как ранимость и обидчивость будут усилены, и к этому всему прибавятся перепады настроения.

"Этот лунный месяц благоприятен, чтоб завершить домашние дела, доделать ремонты, наладить отношения в семье, с родными или подумать над созданием своей семьи. Благоприятное время для зачатия ребенка. Будут хорошо решаться задачи любой сложности, прекрасное время для творчества и сентиментальности", - прогнозирует Арина Артуровна.

Июльское новолуние будет способствовать для:

  • дел по дому, встреч и общения с родственниками,
  • зачатия ребенка,
  • коммерции, связанной с продуктами, антиквариатом, землей, банями, бассейнами, ресторанами, барами, морской тематикой,
  • творчества и использования интуитивных способностей,
  • отдыха, рыбалки, туризма,
  • приобретения недвижимости, земли,
  • возврата долгов,
  • покупки бытовой техники, кухонного оборудования, хозяйственных товаров и ремонта,
  • оздоровительных ванн с минеральными солями, гидрованн, капсульного восстановления и т. д.,
  • лечения заболеваний обмена веществ, гастрита, желудочно-кишечного тракта,
  • борьбы с земными вредителями, поливки и подрезки растений, стрижки газонов.

Этот период несет также опасность:

  • отравления - лучше избегать употребления алкоголя, быть осторожнее с лекарствами, бытовой химией,
  • отеков - пейте меньше вредной жидкости и удерживайтесь от соленой пищи,
  • от воды - соблюдайте безопасность на воде.

Ранее астролог также рассказала про все события июля, которые будут влиять на жизнь каждого из нас.

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