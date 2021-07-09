Июльское новолуние в Раке: кому сильно повезет, а кого ждут неприятности
Июльское новолуние состоится 10-го числа и будет проходить в знаке Рака. Астролог рассказала, как такое соединение скажется на жизни каждого из нас. В чем особенность новолуния, кому оно принесет везение, а кому - неудачи? В каких сферах жизни это поможет продвинуться, а в чем оно несет опасность? Обо всем этом читайте ниже в нашем материале.
Об этом с Lite поделилась астролог Арина Артуровна.
Поскольку Рак, это женский знак, ваша интуиция в это время будет обострена, романтические веяния и настроения усилятся, люди будут более чувственными и сентиментальными.
Астролог говорит, что период будет хорош для тех, кто любит просить или жаловаться, так как вы будете услышаны и поняты.
Такие качества как ранимость и обидчивость будут усилены, и к этому всему прибавятся перепады настроения.
"Этот лунный месяц благоприятен, чтоб завершить домашние дела, доделать ремонты, наладить отношения в семье, с родными или подумать над созданием своей семьи. Благоприятное время для зачатия ребенка. Будут хорошо решаться задачи любой сложности, прекрасное время для творчества и сентиментальности", - прогнозирует Арина Артуровна.
Июльское новолуние будет способствовать для:
- дел по дому, встреч и общения с родственниками,
- зачатия ребенка,
- коммерции, связанной с продуктами, антиквариатом, землей, банями, бассейнами, ресторанами, барами, морской тематикой,
- творчества и использования интуитивных способностей,
- отдыха, рыбалки, туризма,
- приобретения недвижимости, земли,
- возврата долгов,
- покупки бытовой техники, кухонного оборудования, хозяйственных товаров и ремонта,
- оздоровительных ванн с минеральными солями, гидрованн, капсульного восстановления и т. д.,
- лечения заболеваний обмена веществ, гастрита, желудочно-кишечного тракта,
- борьбы с земными вредителями, поливки и подрезки растений, стрижки газонов.
Этот период несет также опасность:
- отравления - лучше избегать употребления алкоголя, быть осторожнее с лекарствами, бытовой химией,
- отеков - пейте меньше вредной жидкости и удерживайтесь от соленой пищи,
- от воды - соблюдайте безопасность на воде.
Ранее астролог также рассказала про все события июля, которые будут влиять на жизнь каждого из нас.