Липневий молодик в Раку: кому сильно пощастить, а кого чекають неприємності
Липневий молодик відбудеться 10-го числа і буде проходити в знаку Рака. Астролог розповіла, як таке з'єднання позначиться на житті кожного з нас. У чому особливість молодика, кому воно принесе везіння, а кому - невдачі? У яких сферах життя це допоможе просунутися, а в чому воно несе небезпеку? Про все це читайте нижче в нашому матеріалі.
Про це з Lite поділилася астролог Аріна Артуровна.
Оскільки Рак, це жіночий знак, ваша інтуїція в цей час буде загострена, романтичні віяння і настрої посиляться, люди будуть більш чуттєвими і сентиментальними.
Астролог каже, що період буде хороший для тих, хто любить просити або скаржитися, так як ви будете почуті і зрозумілі.
Такі якості як вразливість і образливість будуть посилені, і до цього всього додадуться перепади настрою.
"Цей молодик сприятливий, щоб завершити домашні справи, доробити ремонти, налагодити відносини в сім'ї, з рідними або подумати над створенням своєї сім'ї. Сприятливий час для зачаття дитини. Будуть добре вирішуватися завдання будь-якої складності, прекрасний час для творчості і сентиментальності", - прогнозує Аріна Артуровна.
Липневий молодик сприятиме для:
- справ по дому, зустрічей і спілкування з родичами,
- зачаття дитини,
- комерції, пов'язаної з продуктами, антикваріатом, землею, лазнями, басейнами, ресторанами, барами, морською тематикою,
- творчості та використання інтуїтивних здібностей,
- відпочинку, риболовлі, туризму,
- придбання нерухомості, землі,
- повернення боргу,
- покупки побутової техніки, кухонного обладнання, господарських товарів і ремонту,
- оздоровчих ванн з мінеральними солями, гідрованн, капсульного відновлення і т. д.,
- лікування захворювань обміну речовин, гастриту, шлунково-кишкового тракту,
- боротьби з земними шкідниками, поливання і підрізування рослин, стрижки газонів.
Цей період несе також небезпеку:
- отруєння - краще уникати вживання алкоголю, бути обережніше з ліками, побутовою хімією,
- набряків - пийте менше шкідливої рідини і утримуйтеся від солоної їжі,
- від води - дотримуйтесь безпеку на воді.
Раніше астролог також розповіла про всі події липня, які впливатимуть на життя кожного з нас.