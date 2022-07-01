Июль принесет финансовый успех этим знакам Зодиака: кто попал в список счастливчиков

Телец

Новые знакомства и деловые связи откроют возможность заработать некоторую небольшую сумму денег или получить выгодный обмен - на услуги или товары. Открытие бизнеса станет выгодным у тех, кто займется логистикой или продуктами питания.

Рак

В июле деньги для вас не будут проблемой - из разных источников придет именно столько, сколько вам нужно. Разумно планируйте траты и постарайтесь отдохнуть. На себе не экономьте и не снижайте качество своей работы.

Лев

Все ваши прошлые неудачи остались позади. И вы оказались на пороге важных перемен в профессиональной сфере. Вкладывайте в себя - багаж знаний, обновите технику и оборудование. Все ваши траты скоро окупятся.

Стрелец

У вас наступает период интенсивной деятельности и материальной ответственности. В финансовой сфере будет эффективным абсолютно все - совместная работа, начинания с партнерами. Не упустите этот благоприятный период - в первой половине 2023 года вы получите отменный результат.