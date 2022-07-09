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Июль 2022 принесет неожиданную прибыль этим двум знакам Зодиака

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Суббота 09 июля 2022 07:00
Июль 2022 принесет неожиданную прибыль этим двум знакам Зодиака Фото: Финансовый гороскоп на июль 2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июль 2022 расскажет о знаках Зодиака, которым повезет с финансами во второй месяц лета. Астрологи назвали двух представителей зодиакального созвездия, которых ждет "денежная" удача.

Об этом пишет Sante Plusmag.

Лев

В июле 2022 Львы смогут стать лучшей версией самих себя, что повысит их финансовый достаток. Вас ждет повышение, новые условия контракта, а Львы-бизнесмены выйдут на следующий уровень развития.

В конце концов вам понадобится отдых, чтобы переосмыслить себя и спланировать свое финансовое будущее.

"Лев не должен почивать на лаврах, а скорее создать накопительный фонд для создания новых проектов, которые оправдают его мечты", - советуют астрологи.

Рак

Удача будет на стороне Раков, поэтому неожиданные финансовые вливания улучшат его повседневную жизнь. Вероятно значительное повышение зарплаты или же должность с высокой ответственностью.

Раки преуспеют в достижении лучшего баланса между личной и профессиональной жизнью. В бизнесе вы будете более авангардными, чем когда-либо, благодаря принятию правильных решений и умению предвидеть риски.

"Интуитивные страстные люди знака Зодиака смогут развивать новые проекты. Полученный доход поможет ему финансировать отпуск с людьми, которых он любит", - добавили эксперты.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака самые страстные любовницы и любовники.

Также сообщалось, каким знакам Зодиака лето принесет большое финансовое везение.

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