Вот истинные причины, почему ваша жена стала злой и раздражительной

Вы перестали разговаривать

Если все, о чем вы говорите, - это обязательства, бытовые хлопоты, то, как тяжело прошел ваш день - вы нагнетаете стресс. Проведите некоторое время вместе и просто поговорите на отвлеченные темы, пошутите, посмейтесь вместе.

Вы не меняетесь

Сколько раз вы брали на себя обязательство сделать работу по дому - починить кран, заменить лампочку? Планировали, обещали и не выполняли? Неудивительно, что она раздражена - вы не прилагаете никаких усилий для того, чтобы начать выполнять обещания.

Вы не задаете правильные вопросы

Если вы не знаете, о чем она думает и что чувствует, как вы станете для нее лучшим мужем? Ей рано или поздно это надоест, и огонь в ее глазах, когда она смотрит на вас, угаснет.

Вы забыли о романтике

Через несколько лет совместной жизни вам придется приложить больше усилий, чтобы сохранить эту взволнованность и интерес друг к другу. Помните о цветах, подарках, важных датах - и ваша половинка вас отблагодарит.

Вы не готовите

Замечательно, когда вы можете просто сидеть сложа руки, а кто-то готовит для вас весь день, да еще и стол накроет. Но взвалив на нее эти обязанности, вы загоните ее в рутину.

Вы не убираете

Конечно, вы любите опрятность, уют, и чтобы все вещи были там, где надо. Распределите эти обязанности поровну, и тогда отношения между вами будут гармоничными.

Она чувствует себя единственным воспитателем детей

У ваших детей двое родителей, поэтому логично, что вам нужно равномерно распределить свои обязанности. Если уход за ребенком полностью сваливается на нее, усталость и стресс постепенно превратят ее в раздражительную женщину.

Она не чувствует заботы

Когда вы в последний раз спрашивали свою жену, какой фильм она хотела бы посмотреть или куда она хотела бы пойти на ужин? Приложите усилия, чтобы показать ей, как вы ее цените.

Освободите время для вас двоих

Вы можете ей помочь: закончить то, что она уже делает. Или освободите немного свой график и помогите ей с чем-то.

Ей нужно пространство

Забирайте детей на прогулку, в то время пока ваша жена может немного расслабиться в ванне и почитать книгу.

У вас неправильные приоритеты

Если вы приходите домой только, чтобы переночевать, рано или поздно ваши отношения треснут. Подумайте, делаете ли вы достаточно для блага своей семьи.

Вы постоянно доминируете в спорах

В спорах вы слушаете ее? Упорно ли заваливаете ее своими аргументами? Научитесь слушать и искать компромисс.

Она ответственна за все

Не будьте просто еще одним сожителем в доме. Станьте ее помощником, разделите обязанности по дому, заботе о детях, научитесь в конце концов платить коммуналку.

Она подавлена

Общайтесь с ней, спросите ее о ее чувствах и помогите по хозяйству. Будьте хорошим мужем, работайте над вашими отношениями вместе.

Она делает все

Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша жена постоянно занята, пока вы просто отдыхаете? Даже если вы устали, или без настроения, найдите минутку, чтобы сделать что-то вместе.