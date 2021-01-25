Ирина Федишин рассказала о своем самом "страшном" выступлении: нога пошла не туда

Украинская певица Ирина Федишин рассказала о своем самом страшном выступлении. Исполнительница вспомнила, как она однажды упала на сцене из-за неудобных каблуков в обуви.

О таком случае артистка рассказала на своей странице в Instagram и опубликовала видео того концерта.

"Теперь я могу посмеяться вместе с вами, а тогда было не очень смешно. На сцене я падала только один раз, и это было во время шоу "Ты только мой". Что-то пошло не так, то есть нога пошла не туда, то есть каблуки были немножко высокие. Главное в такой ситуации - не паниковать. P.S. конкретно на эту обувь я и теперь смотрю со страхом, хотя таких высоких каблуков у меня много. Но именно эти меня пугают. Пожалуй, психосоматика срабатывает", - поделилась эмоциями Ирина.

В комментариях подписчики сразу же отреагировали на признание певицы, а также отметили ее профессионализм и то, что она пела не под фонограмму.

Була я на цьому шоу, концерт був дуже крутим. Ірусь, я пам'ятаю цей момент. І тоді справді не було смішно. Пам'ятаю, як я тоді якраз знімала відео, а тут щось пішло не так і ви... Я тоді дуууже сильно злякалася. Бажаю, щоб у вашому житті такого більше в жодному разі не траплялося.

Зато видно, что не под фонограмму пела.

Ось так виглядає професіоналізм. Ви молодець, що не розгубилися в той момент. Бажаю вам, щоб подібні ситуації ніколи не повторювалися у вашому житті.

Нормальная рабочая ситуация. Думаю, все с пониманием отнеслись. Удачи, Вам!

А головне видно що не під фонограму співаєте.

Как мы писали ранее, популярная певица Ирина Федишин, которая продала жилье из-за коронавируса, раскрыла секрет своей роскошной фигуры. По словам артистки и мамы двоих детей, в этом ей помогают занятия спортом.

Ранее мы сообщали, что Алина Гросу обвинила Ирину Федишин в плагиате, но та резко ответила.