Ірина Федишин розповіла про свій "найстрашніший" виступ: нога пішла не туди

Українська співачка Ірина Федишин розповіла про свій найстрашніший виступ. Виконавиця згадала, як вона одного разу впала на сцені через незручні підбори взуття.

Про такий випадок артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram і опублікувала відео того концерту.

"Тепер я можу посміятися разом з вами, а тоді було не дуже смішно. На сцені я падала тільки один раз, і це було під час шоу "Ти тільки мій". Щось пішло не так, тобто нога пішла не туди, тобто підбори були трошки високі. Головне в такій ситуації - не панікувати. P. S. конкретно на це взуття я і тепер дивлюся зі страхом, хоча таких високих підборів у мене багато. Але саме ці мене лякають. Мабуть, психосоматика спрацьовує", - поділилася емоціями Ірина.

В коментарях підписники відразу ж відреагували на визнання співачки, а також відзначили її професіоналізм і те, що вона не співала під фонограму.

Була я на цьому шоу, концерт був дуже крутим. Ірусь, я пам'ятаю цей момент. І тоді справді не було смішно. Пам'ятаю, як я тоді якраз знімала відео, а тут щось пішло не так і ві... Я тоді дуууже сильно злякалася. Бажаю, щоб у вашому житті такого більше в жодному разі не траплялося.

Зате видно, що не співала під фонограму.

Ось так виглядає професіоналізм. Ви молодець, що не розгубилися в тій момент. Бажаю вам, щоб подібні ситуації ніколи не повторювалися у вашому житті.

Нормальна робоча ситуація. Думаю, всі з розумінням поставилися. Удачі, Вам!

А головне видно що не під фонограму співаєте.

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Раніше ми повідомляли, що Аліна Гросу звинуватила Ірину Федишин в плагіаті, але та різко відповіла.