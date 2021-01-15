Ирина Билык обнаружила в себе новый "талант", из-за которого страдают соседи

Ирина Билык обнаружила в себе необычный "талант", который может навредить соседям 50-летней артистки.

На своей странице в Instagram артистка призналась, что силой голоса смогла сломать водосточную трубу, из которой побежала вода. Билык поспешила приписать сверхспособности своей непредсказуемой энергетике. Правда, причину, по которой она кричала, певица не уточнила.

"Так громко крикнула, что лопнула труба и побежала вода... Теперь вот жду звонка соседей... Как думаете это случайность или все-таки моя непредсказуемая энергетика?" - подписала архивное фото с концерта певица.

Ирина Билык голосом сломала трубу (instagram.com/bilyk_iryna)

Подписчики в комментариях поддержали певицу и поблагодарили за архивный кадр.

Это волшебная энергетика.

Непредсказуемая энергетика. Овен - это гремучая смесь.

Конечно энергетика. Все живое вокруг.

Вы необыкновенная... Ваша энергетика просто пленит.

Помню эти выступления и песни! Класс.

Точно, енергетика. Вона відчувається і з екрану, і з пісні. Можна лише уявити, яка вона вживу.

Это моя любимая фотография, с такой Ириной Билык и произошло мое знакомство, а мне тогда было 12 лет, у меня есть тоже такие фото с этого концерта.

Напомним, что Ирина Билык в 2015 году вышла замуж четвертый раз за российского продюсера, профессионального фотографа и художника азербайджанского происхождения Аслана Ахмадова. А 8 декабря 2015-го у пары появился сын Табриз, которого родила суррогатная мать.

Мы писали, что не так давно Ирину Билык обвинили в нарушении карантина на концерте в Харькове. Дошло даже до разбирательств с полицией.

Отметим, что за последние два года артистка пережила сразу две трагедии - в 2019-м умер отец певицы, а всего через несколько месяцев она потеряла маму.