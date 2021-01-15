Ірина Білик виявила в собі новий "талант", через який страждають сусіди

Ірина Білик виявила в собі незвичайний "талант", який може нашкодити сусідам 50-річної артистки.
На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що силою голосу змогла зламати водостічну трубу, з якої побігла вода. Білик поспішила приписати надздібності своїй непередбачуваній енергетиці. Правда, причину, по якій вона кричала, співачка не уточнила.
"Так голосно крикнула, що лопнула труба і побігла вода... Тепер ось чекаю дзвінка сусідів... Як думаєте, це випадковість чи все-таки моя непередбачувана енергетика?" - підписала архівне фото з концерту співачка.
Ірина Білик голосом зламала трубу (instagram.com/bilyk_iryna)
Дописувачі в коментарях підтримали співачку і подякували за архівний кадр.
Нагадаємо, що Ірина Білик у 2015 році вийшла заміж учетверте за російського продюсера, професійного фотографа і художника азербайджанського походження Аслана Ахмадова. А 8 грудня 2015-го у пари народився син Табріз, якого народила сурогатна мати.
Ми писали, що не так давно Ірину Білик звинуватили в порушенні карантину на концерті в Харкові. Дійшло навіть до розборок з поліцією.
Зазначимо, що за останні два роки артистка пережила відразу дві трагедії - в 2019-му помер батько співачки, а всього через кілька місяців вона втратила маму.