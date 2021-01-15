Ірина Білик виявила в собі новий "талант", через який страждають сусіди

Ірина Білик виявила в собі незвичайний "талант", який може нашкодити сусідам 50-річної артистки.

На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що силою голосу змогла зламати водостічну трубу, з якої побігла вода. Білик поспішила приписати надздібності своїй непередбачуваній енергетиці. Правда, причину, по якій вона кричала, співачка не уточнила.

"Так голосно крикнула, що лопнула труба і побігла вода... Тепер ось чекаю дзвінка сусідів... Як думаєте, це випадковість чи все-таки моя непередбачувана енергетика?" - підписала архівне фото з концерту співачка.

Ірина Білик голосом зламала трубу (instagram.com/bilyk_iryna)

Дописувачі в коментарях підтримали співачку і подякували за архівний кадр.

Це чарівна енергетика.

Непередбачувана енергетика. Овен - це гримуча суміш.

Звичайно енергетика. Все живе навколо.

Ви незвичайна... Ваша енергетика просто полонить.

Пам'ятаю ці виступи і пісні! Клас.

Точно, енергетика. Вона відчувається і з екрану, і з пісні. Можна лише уявити, яка вона вживу.

Це моя улюблена фотографія, з такою Іриною Білик і відбулося моє знайомство, а мені тоді було 12 років, у мене є теж такі фото з цього концерту.

Нагадаємо, що Ірина Білик у 2015 році вийшла заміж учетверте за російського продюсера, професійного фотографа і художника азербайджанського походження Аслана Ахмадова. А 8 грудня 2015-го у пари народився син Табріз, якого народила сурогатна мати.

Ми писали, що не так давно Ірину Білик звинуватили в порушенні карантину на концерті в Харкові. Дійшло навіть до розборок з поліцією.

Зазначимо, що за останні два роки артистка пережила відразу дві трагедії - в 2019-му помер батько співачки, а всього через кілька місяців вона втратила маму.