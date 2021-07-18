Інгресія Венери в Діву: кому цей час принесе успіх, а кому - невдачі

Астролог Аріна Артуровна розповіла про незвичайний період, який пов'язаний з такою астрологічною подією, як інгресія Венери в Діву з 22 липня по 16 серпня. Комусь він принесе удачу, а комусь проблеми. Експерт каже, що на перший план вийде меркантильність, емоції вщухнуть, але з'явиться прискіпливість і дратівливість.

У цей час, на думку експерта, на зміну пристрасті та емоцій прийдуть стриманість і розумність. У цей період сприятливо все аналізувати і тверезо зважувати, як у фінансах і бізнесі, так і у стосунках.

"Зустрічі в даний період зазвичай носять меркантильний характер, як в особистому, так і в бізнесі, що для останнього досить непогано. Люди менш схильні до емоцій, все аналізується і зважується", - вважає Аріна Артуровна.

І хоча з одного боку такий аспект збіднює почуття, з іншого - він застерігає нас від помилок, промахів у виборі партнера і подальших планах.

"Для початку відносин цей період дуже непростий, так як партнер розглядається буквально під лупою, помітні всі його недоліки, що для здорових і усвідомлених відносин теж непогано. Крім того притаманна дріб'язковість, дратівливість, прискіпливість, постійне невдоволення всім і вся", - вважає фахівець.

Почуття між людьми в цей період можуть зародитися в процесі роботи, виконання обов'язків, а службові романи або ділові зустрічі можуть перерости в щось більше.

У роботі і фінансах сприятливо буде все, що пов'язано зі всілякими розрахунками, проектами, бухгалтерією. Добре буде просуватися аналітична робота, статистика обліку даних.