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Ингрессия Солнца в Близнецах: кого ждет успех в этот период, и чего опасаться

Автор: Светлана Мащенко

Астролог рассказала про ингрессию Солнца в знак Зодиака Близнецы, что случится 20 мая. Чего ждать от этого уникального периода - шансы на успех, возможности, перспективы и вероятные опасности - читайте ниже в нашем материале.

Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.

Эксперт назвала это период "интеллектуальным оргазмом". По ее словам, общество становятся более разговорчивым, кто-то стремится к знаниям или просто к информации.

Но следует быть осторожными, так как возникает много пустых разговоров, пускаются сплетни, может происходить обмывание косточек друзей и знакомых.

В чем преимущества Солнца в Близнецах:

Этот период благоприятен для:

  • учебы, самообразования, сдачи экзаменов, защиты дипломных работ, обучению иностранным языкам и повышению квалификации;
  • поездок, командировок;
  • деятельности, связанной с посредничеством, коммерцией, рекламой, пиаром, SMM, маркетингом,
  • людей, занятых в сфере СМИ, издательства, писательства, журналистики.

Ранее астролог предупредила о ретроградном Сатурне, его опасностях, шансах, кому повезет, и что нельзя делать категорически.

Также мы писали, кому из знаков Зодиака сильно повезет в эпицентре мая 2021 в любви, финансах и карьере.

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