Ингрессия Марса в Стрелец: астролог рассказала, кто добьется наибольших успехов в это время

Для чего этот период очень благоприятен

По словам эксперта, это время дает широкое поле действия для людей бизнеса и всех, кто связан со сферой влияния.

Сейчас можно строить далеко идущие планы, разрабатывать новые направления, создавать концепцию их реализации.

Несмотря на то, что позитивный исход такого планирования может быть не всегда, но начало для новых дел все же будет заложено однозначно.

"В данный период можно планировать новые корпоративные слияния, искать рынки сбыта и поставщиков, нащупывать связи для сотрудничества с зарубежными партнерами. Рекомендовано уделить время проведению научных экспериментов, созданию плана крупных спортивных и других мероприятий", - говорит эксперт.

У стартапов, которые запускаются в это время, есть очень хороший потенциал для эффективного развития и расширения в дальнейшем.

Период может быть напряженным и даже опасным

Арина Артуровна прогнозирует, что в сфере политики может наблюдаться повышение активности всех оппонентов.

Вполне возможны бурные споры и обсуждения, конфликт интересов и прочие факторы, без которых обойтись невозможно.

"Некая опасность поджидает тех, кто берется за дело, объективно не оценив заранее свой рабочий и творческий потенциал", - говорит астролог.

Дело в том, что переоценивание своих возможностей и недооценка способностей конкурента зачастую являются предпосылками для непродуктивного управления и большого риска финансовых потерь.