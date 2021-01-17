Индийский гороскоп 2021: кого ждет грандиозный успех в году Быка

Индийский гороскоп базируется на знаниях северо-американских индейцев. В нем, как и в зодиакальном, двенадцать знаков, но каждый представлен животным-тотемом. Индейские знахари - шаманы, называли свою астрологию "колесом медицины" или "земным колесом". Узнайте свой знак индийского гороскопа, чтобы приготовиться к сюрпризам, который готовит вам наступивший 2021 год Белого Металлического Быка.

Индийский "зодиакальный" круг состоит из таких знаков: Гусь, Выдра, Волк, Ястреб, Бобр, Олень, Дятел, Лосось, Медведь, Ворона, Змея и Сова, пишет anonado.

Гусь (23 декабря - 19 января)

Люди, рожденные в это время креативны, умны и мало склонны к выражению чувств. Они ненавидят лицемерие и, когда им удается найти любовь, это на всю жизнь. Они наделены изрядной долей честолюбия и решительности. Следуя девизу "сила в спокойствии", Гуси ставят перед собой большие цели и методично, шаг за шагом, поднимаются к высоким вершинам

В новом 2021 году в вашей семейной паре вновь вспыхнет чувство, или же вы снова узнаете любовь и создадите семью. Также вам следует больше общаться с родственниками, чтобы укрепить семью. Вы избавитесь от слишком рутинной и скучной работы в новом 2021 году Быка.

Ваши способности будут многочисленны, и вы найдете им верное применение. Если вы допустили ошибку, просто признайте ее, и вы избавите себя от лишних хлопот.

Выдра (20 января - 18 февраля)

Люди, рожденные под знаком Выдры, являются инициаторами многих дел и проектов. Это веселые, любознательные и преданные люди. Они увлекаются интуицией, что обычно очень хорошо для них работает. Но из-за мечтательного характера они могут часто впадать в печаль, когда их ожидания не оправдываются.

Ваша любовная жизнь полностью преобразится. Она будет намного более стабильной и счастливой! Многие увидят, что их одинокая судьба превращается в прекрасную жизнь для двоих. С другой стороны, вы будете склонны делать резкие замечания, которые обидят вашего партнера. Чтобы избежать ссор, выберите откровенный диалог.

На работе вы создадите солидарность и дух сотрудничества между сотрудниками, коллегами, клиентами, и это станет началом вашего карьерного и финансового роста.

Волк (19 февраля - 20 марта)

Волки - интроверты, образованные и застенчивые люди. Они могут быть не очень романтичными, хотя, конечно, они проявляют нежность в любовных отношениях. Благодаря своей высокой чувствительности они быстро улавливают негативную вибрацию окружающих, что делает их легко истощаемыми физически.

В 2021 году вы будете придавать большое значение обмену между вами и любимым человеком. Возможно, ваш партнер переживает тяжелые семейные времена и не сможет уделять вам то же внимание, что и обычно. Одинокие Волки смогут встретить партнера, который полностью изменит всю их жизнь

В новом году вам удастся убедить людей инвестировать в ваши проекты, что приведет к увеличение вашего дохода. Если вы работаете не по найму, новые профессиональные и бизнес-задачи позволят преуспеть. Благоприятным станет год и для поиска новой работы.

Ястреб (21 марта - 19 апреля)

Характер Ястребов импульсивен, что часто делает их лидерами, а также смелыми и одинокими людьми. Они не останавливаются ни на минуту и ненавидят тратить время. Они часто принимают решения, о которых потом сожалеют.

В отношениях с любимыми будет гармония, но если они изжили себя и превратились в череду из ссор и рутины - 2021 год отлично подойдет для расставания и начала новой жизненной страницы. Причем в одиночестве Ястребам долго быть не придется.

На работе вы укрепите свои профессиональные связи, а коммерческие или бизнес-проекты будут иметь успех.

Бобр (20 апреля - 20 мая)

Это любознательные, интеллигентные и культурные люди, которые любят путешествовать и знакомиться с разными странами, которые помогают им обогатиться культурно и духовно. Им не нравится спорить, поэтому они предпочитают избегать любых конфронтаций и не утомляются эмоционально.

Вас ждет долгожданная любовная встреча в 2021 году, после чего ваша жизнь полностью преобразится. Новая любовь будет намного более стабильной и счастливой! Избегайте ссор и выяснения отношений с любимым человеком, чтобы не разрушить тонкую духовную связь.

На работе вас ждет успех благодаря новым идеям, которые вы будуте генерировать с огромной скоростью. Год Быка сулит вам карьерный рост и финансовую стабильность.

Олень (21 мая - 20 июня)

Это очень креативные люди, которые любят быть главными героями на любой встрече. Они очень общительны и знают, как идеально адаптироваться к любой среде, в которой они находятся.

Ваше сердце может быть захвачено "зыбучим песком" невозможной любви. Так, ваш избранник будет женат, или недоступен, или не сможет принять решение. К примеру, у вас могут быть дети, а у него - нет, и он не может сказать вам, насколько напряженной для него является эта ситуация. Но не отчаивайтесь, кто-то другой завоюет вас с удивительным усердием, и у него не будет такого страха перед семьей.

В течение года Быка вам придется делать профессиональный, деловой, коммерческий или политический выбор. Используйте ресурсы, которые у вас уже есть, чтобы развивать свою работу или бизнес.

Дятел (21 июня - 22 июля)

Это домашние люди, которые заботятся о том, чтобы в их доме всегда было уютно. Хотя они являются романтичными и ласковыми со своими партнерами, могут быть очень ревнивыми. Люди, рожденные под знаком Дятла, обычно склонны к замкнутости и сдержанности.

Семейные пары в 2021 году могут обзавестись собственным жильем. А одиноких представителей знака ждет долгожданная встреча, которая наполнит их жизнь.

В работе люди этого знака расширят свои социальные, профессиональные, деловые, коммерческие или политические горизонты. Вас ждут новые и многочисленные встречи, которые помогут вашему продвижению.

Лосось (23 июля - 22 августа)

Это сильные и благородные люди. Они обладают внутренней силой, страстностью и импульсивной, спонтанной энергией. Выражение "у него (у нее) огонь в сердце" как нельзя лучше подходит Лососю. Эти люди очень эмоциональны и щедры душой.

Вы будете лучше управлять своей эмоциональной энергией, благодаря чему почувствуете прекрасные моменты в любви. Вероятна встреча с любимым человеком во время поездки за границу.

Ваша профессиональная жизнь претерпит большие позитивные изменения. В финансовом отношении вы пожнете то, что вы так терпеливо посеяли за последние два года.

Медведь (23 августа - 22 сентября)

Это довольно холодные люди, которые проявляют нежность только с очень маленьким кругом людей. Они верны, любят своих друзей и плохо переносят перемены. Медведи часто окружают себя атмосферой уверенности и безопасности, и лучше всего чувствуют себя в стандартных, привычных ситуациях

Бык будет способствовать развитию ваших романтических отношений к браку, совместному проживанию или помолвке. Вы также можете зачать ребенка в новом 2021 году.

В карьере вас могут ждать перемены. Если вы давно надеетесь сменить место работы, то вас ждет много выгодных предложений. Не исключено даже, что вы решитесь сменить род деятельности.

Ворона (23 сентября - 23 октября)

Вороны обычно имеют низкую самооценку, что заставляет их искать поддержки других. Люди, рожденные под этим знаком, имеют покладистую натуру, равнодушную к соперничеству, избегают шума, беспорядка и эмоциональных потрясений, стремясь сохранить мир любой ценой.

В 2021 вас ждут новые романтические отношения, возможно вступление в брак или даже рождение ребенка.

В работе и делах нужно слушать интуицию - она подскажет вам путь к успеху. Кроме того вы можете почувствовать срочную необходимость сменить место работы и новое место будет намного лучше прежнего и по зарплате и по условиям.

Змея (24 октября - 21 ноября)

Они всегда показывают авторитарный характер, но это только фасад. При близком знакомстве Змея проявляет благородное сердце. Их решительный характер позволяет им выходить из сложных ситуаций. Эти люди способны на глубокие и сильные чувства. Помимо этого, они отличаются прекрасной интуицией и широким взглядом на жизнь.

Вы преодолеете свои страхи перед обязательствами или любовью. Если вы пережили расставание в прошлом году, то в 2021 году сохраните "горький вкус" в сердце. Примиритесь со своим сердцем, и впустите новую любовь в свою жизнь. Новые отношения будут основаны на понимании и взаимном уважении. Любовь, которая войдет в вашу жизнь, будет полностью отличаться от тех отношений, к которым вы привыкли.

В работе и деньгах вы преуспеете, не отвлекаясь на трудности. В 2021 году вы получите власть, и добьетесь больших профессиональных, коммерческих, деловых, политических или иных успехов.

Сова (24 октября - 21 ноября)

Это очень независимые люди, которые ненавидят несправедливость и лицемерие. У них очень сильный характер, который не приемлет подчинения руководству другого человека. Они крайне редко показывают свои глубочайшие чувства.



Вы будете излучать сияющую красоту и элегантность в новом 2021 году Быка. Одинокие Совы могут встретить любовь всей жизни. Также вероятно пополнение в семье.

Материальное изобилие будет улыбаться Совам в 2021 году по прогнозу гороскопа. С большой вероятностью вас ждет повышение заработной платы, льготы и прочие бонусы.

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