Индийский гороскоп 2021: кого ждет грандиозный успех в году Быка

Индийский гороскоп базируется на знаниях северо-американских индейцев. В нем, как и в зодиакальном, двенадцать знаков, но каждый представлен животным-тотемом. Индейские знахари - шаманы, называли свою астрологию "колесом медицины" или "земным колесом". Узнайте свой знак индийского гороскопа, чтобы приготовиться к сюрпризам, который готовит вам наступивший 2021 год Белого Металлического Быка.
Индийский "зодиакальный" круг состоит из таких знаков: Гусь, Выдра, Волк, Ястреб, Бобр, Олень, Дятел, Лосось, Медведь, Ворона, Змея и Сова, пишет anonado.
Люди, рожденные в это время креативны, умны и мало склонны к выражению чувств. Они ненавидят лицемерие и, когда им удается найти любовь, это на всю жизнь. Они наделены изрядной долей честолюбия и решительности. Следуя девизу "сила в спокойствии", Гуси ставят перед собой большие цели и методично, шаг за шагом, поднимаются к высоким вершинам
В новом 2021 году в вашей семейной паре вновь вспыхнет чувство, или же вы снова узнаете любовь и создадите семью. Также вам следует больше общаться с родственниками, чтобы укрепить семью. Вы избавитесь от слишком рутинной и скучной работы в новом 2021 году Быка.
Ваши способности будут многочисленны, и вы найдете им верное применение. Если вы допустили ошибку, просто признайте ее, и вы избавите себя от лишних хлопот.
Люди, рожденные под знаком Выдры, являются инициаторами многих дел и проектов. Это веселые, любознательные и преданные люди. Они увлекаются интуицией, что обычно очень хорошо для них работает. Но из-за мечтательного характера они могут часто впадать в печаль, когда их ожидания не оправдываются.
Ваша любовная жизнь полностью преобразится. Она будет намного более стабильной и счастливой! Многие увидят, что их одинокая судьба превращается в прекрасную жизнь для двоих. С другой стороны, вы будете склонны делать резкие замечания, которые обидят вашего партнера. Чтобы избежать ссор, выберите откровенный диалог.
На работе вы создадите солидарность и дух сотрудничества между сотрудниками, коллегами, клиентами, и это станет началом вашего карьерного и финансового роста.
Волки - интроверты, образованные и застенчивые люди. Они могут быть не очень романтичными, хотя, конечно, они проявляют нежность в любовных отношениях. Благодаря своей высокой чувствительности они быстро улавливают негативную вибрацию окружающих, что делает их легко истощаемыми физически.
В 2021 году вы будете придавать большое значение обмену между вами и любимым человеком. Возможно, ваш партнер переживает тяжелые семейные времена и не сможет уделять вам то же внимание, что и обычно. Одинокие Волки смогут встретить партнера, который полностью изменит всю их жизнь
В новом году вам удастся убедить людей инвестировать в ваши проекты, что приведет к увеличение вашего дохода. Если вы работаете не по найму, новые профессиональные и бизнес-задачи позволят преуспеть. Благоприятным станет год и для поиска новой работы.
Характер Ястребов импульсивен, что часто делает их лидерами, а также смелыми и одинокими людьми. Они не останавливаются ни на минуту и ненавидят тратить время. Они часто принимают решения, о которых потом сожалеют.
В отношениях с любимыми будет гармония, но если они изжили себя и превратились в череду из ссор и рутины - 2021 год отлично подойдет для расставания и начала новой жизненной страницы. Причем в одиночестве Ястребам долго быть не придется.
На работе вы укрепите свои профессиональные связи, а коммерческие или бизнес-проекты будут иметь успех.
Это любознательные, интеллигентные и культурные люди, которые любят путешествовать и знакомиться с разными странами, которые помогают им обогатиться культурно и духовно. Им не нравится спорить, поэтому они предпочитают избегать любых конфронтаций и не утомляются эмоционально.
Вас ждет долгожданная любовная встреча в 2021 году, после чего ваша жизнь полностью преобразится. Новая любовь будет намного более стабильной и счастливой! Избегайте ссор и выяснения отношений с любимым человеком, чтобы не разрушить тонкую духовную связь.
На работе вас ждет успех благодаря новым идеям, которые вы будуте генерировать с огромной скоростью. Год Быка сулит вам карьерный рост и финансовую стабильность.
Это очень креативные люди, которые любят быть главными героями на любой встрече. Они очень общительны и знают, как идеально адаптироваться к любой среде, в которой они находятся.
Ваше сердце может быть захвачено "зыбучим песком" невозможной любви. Так, ваш избранник будет женат, или недоступен, или не сможет принять решение. К примеру, у вас могут быть дети, а у него - нет, и он не может сказать вам, насколько напряженной для него является эта ситуация. Но не отчаивайтесь, кто-то другой завоюет вас с удивительным усердием, и у него не будет такого страха перед семьей.
В течение года Быка вам придется делать профессиональный, деловой, коммерческий или политический выбор. Используйте ресурсы, которые у вас уже есть, чтобы развивать свою работу или бизнес.
Это домашние люди, которые заботятся о том, чтобы в их доме всегда было уютно. Хотя они являются романтичными и ласковыми со своими партнерами, могут быть очень ревнивыми. Люди, рожденные под знаком Дятла, обычно склонны к замкнутости и сдержанности.
Семейные пары в 2021 году могут обзавестись собственным жильем. А одиноких представителей знака ждет долгожданная встреча, которая наполнит их жизнь.
В работе люди этого знака расширят свои социальные, профессиональные, деловые, коммерческие или политические горизонты. Вас ждут новые и многочисленные встречи, которые помогут вашему продвижению.
Это сильные и благородные люди. Они обладают внутренней силой, страстностью и импульсивной, спонтанной энергией. Выражение "у него (у нее) огонь в сердце" как нельзя лучше подходит Лососю. Эти люди очень эмоциональны и щедры душой.
Вы будете лучше управлять своей эмоциональной энергией, благодаря чему почувствуете прекрасные моменты в любви. Вероятна встреча с любимым человеком во время поездки за границу.
Ваша профессиональная жизнь претерпит большие позитивные изменения. В финансовом отношении вы пожнете то, что вы так терпеливо посеяли за последние два года.
Это довольно холодные люди, которые проявляют нежность только с очень маленьким кругом людей. Они верны, любят своих друзей и плохо переносят перемены. Медведи часто окружают себя атмосферой уверенности и безопасности, и лучше всего чувствуют себя в стандартных, привычных ситуациях
Бык будет способствовать развитию ваших романтических отношений к браку, совместному проживанию или помолвке. Вы также можете зачать ребенка в новом 2021 году.
В карьере вас могут ждать перемены. Если вы давно надеетесь сменить место работы, то вас ждет много выгодных предложений. Не исключено даже, что вы решитесь сменить род деятельности.
Вороны обычно имеют низкую самооценку, что заставляет их искать поддержки других. Люди, рожденные под этим знаком, имеют покладистую натуру, равнодушную к соперничеству, избегают шума, беспорядка и эмоциональных потрясений, стремясь сохранить мир любой ценой.
В 2021 вас ждут новые романтические отношения, возможно вступление в брак или даже рождение ребенка.
В работе и делах нужно слушать интуицию - она подскажет вам путь к успеху. Кроме того вы можете почувствовать срочную необходимость сменить место работы и новое место будет намного лучше прежнего и по зарплате и по условиям.
Они всегда показывают авторитарный характер, но это только фасад. При близком знакомстве Змея проявляет благородное сердце. Их решительный характер позволяет им выходить из сложных ситуаций. Эти люди способны на глубокие и сильные чувства. Помимо этого, они отличаются прекрасной интуицией и широким взглядом на жизнь.
Вы преодолеете свои страхи перед обязательствами или любовью. Если вы пережили расставание в прошлом году, то в 2021 году сохраните "горький вкус" в сердце. Примиритесь со своим сердцем, и впустите новую любовь в свою жизнь. Новые отношения будут основаны на понимании и взаимном уважении. Любовь, которая войдет в вашу жизнь, будет полностью отличаться от тех отношений, к которым вы привыкли.
В работе и деньгах вы преуспеете, не отвлекаясь на трудности. В 2021 году вы получите власть, и добьетесь больших профессиональных, коммерческих, деловых, политических или иных успехов.
Это очень независимые люди, которые ненавидят несправедливость и лицемерие. У них очень сильный характер, который не приемлет подчинения руководству другого человека. Они крайне редко показывают свои глубочайшие чувства.
Вы будете излучать сияющую красоту и элегантность в новом 2021 году Быка. Одинокие Совы могут встретить любовь всей жизни. Также вероятно пополнение в семье.
Материальное изобилие будет улыбаться Совам в 2021 году по прогнозу гороскопа. С большой вероятностью вас ждет повышение заработной платы, льготы и прочие бонусы.
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