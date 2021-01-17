Індійський гороскоп 2021: кого чекає грандіозний успіх у році Бика

Індійський гороскоп базується на знаннях північно-американських індіанців. У ньому, як і в зодіакальному, дванадцять знаків, але кожен представлений твариною-тотемом. Індіанські знахарі - шамани, називали свою астрологію "колесом медицини" або "земним колесом". Дізнайтеся свій знак індійського гороскопу, щоб приготуватися до сюрпризів, який готує вам новий 2021 рік Білого Металевого Бика.

Індійське "зодіакальне" коло складається з таких знаків: Гусак, Видра, Вовк, Яструб, Бобер, Олень, Дятел, Лосось, Ведмідь, Ворона, Змія і Сова, пише anonado.

Гусак (23 грудня - 19 січня)

Люди, народжені в цей час креативні, розумні і мало схильні до вираження почуттів. Вони ненавидять лицемірство і, коли їм вдається знайти кохання, це на все життя. Вони наділені неабиякою часткою честолюбства і рішучості. Дотримуючись девізу "сила в спокої", Гуси ставлять перед собою великі цілі й методично, крок за кроком, піднімаються до високих вершин

В новому 2021 році у вашій сімейній парі знову спалахне почуття, або ж ви знову пізнаєте любов і створите сім'ю. Також вам слід більше спілкуватися з родичами, щоб зміцнити сім'ю. Ви позбудетеся від занадто рутинної і нудної роботи в новому 2021 році Бика.

Ваші здібності будуть численні, і ви знайдете їм правильне застосування. Якщо ви допустили помилку, просто визнайте її, і ви позбавите себе від зайвих турбот.

Видра (20 січня - 18 лютого)

Люди, народжені під знаком Видри, є ініціаторами багатьох справ і проектів. Це веселі, допитливі та віддані люди. Вони захоплюються інтуїцією, що зазвичай дуже добре працює для них. Але через мрійливий характер вони можуть часто впадати у смуток, коли їх очікування не виправдовуються.

Ваше любовне життя повністю зміниться. Воно буде набагато більш стабільним і щасливим! Багато хто зрозуміє, що їхня самотня доля перетворюється в прекрасне життя для двох. З іншого боку, ви будете схильні робити різкі зауваження, які скривдять вашого партнера. Щоб уникнути сварок, виберіть відвертий діалог.

На роботі ви створите солідарність і дух співробітництва між співробітниками, колегами, клієнтами, і це стане початком вашого кар'єрного та фінансового росту.

Вовк (19 лютого - 20 березня)

Вовки - інтроверти, освічені і сором'язливі люди. Вони можуть бути не дуже романтичними, хоча, звичайно, вони виявляють ніжність в любовних відносинах. Завдяки своїй високій чутливості вони швидко вловлюють негативну вібрацію оточуючих, через що швидко видихаються.

У 2021 році ви будете надавати велике значення обміну між вами і коханою людиною. Можливо, ваш любовний партнер переживає важкі часи і не зможе приділяти вам ту ж увагу, що і зазвичай. Самотні Вовки зможуть зустріти партнера, який повністю змінить їхнє життя.

В новому році вам вдасться переконати людей інвестувати в ваші проекти, що приведе до збільшення вашого прибутку. Якщо ви працюєте не за наймом, нові професійні та бізнес-завдання дозволять досягти успіху. Сприятливим рік стане для пошуку нової роботи.

Яструб (21 березня - 19 квітня)

Характер Яструбів імпульсивний, що часто робить їх лідерами, а також сміливими та самотніми людьми. Вони не зупиняються ні на хвилину і ненавидять витрачати час. Вони часто приймають рішення, про які потім шкодують.

У стосунках з коханими буде гармонія, але якщо вони вичерпали себе і перетворилися на низку зі сварок і рутини - 2021 рік відмінно підійде для розставання і початку нової життєвої сторінки. Причому на самоті Яструбам довго бути не доведеться.

На роботі ви зміцните свої професійні зв'язки, а комерційні або бізнес-проекти будуть мати успіх.

Бобер (20 квітня - 20 травня)

Це допитливі, інтелігентні і культурні люди, які люблять подорожувати і знайомитися з різними країнами, що допомагають їм збагатитися культурно і духовно. Їм не подобається сперечатися, тому вони воліють уникати будь-яких конфронтацій і не стомлюються емоційно.

Вас чекає довгоочікувана любовна зустріч у 2021 році, після чого ваше життя повністю зміниться. Нове кохання буде набагато більш стабільним і щасливим! Уникайте сварок і з'ясування відносин з коханою людиною, щоб не зруйнувати тонкий духовний зв'язок.

На роботі вас чекає успіх завдяки новим ідеям, які ви будете генерувати з величезною швидкістю. Рік Бика обіцяє вам кар'єрне зростання і фінансову стабільність.

Олень (21 травня - 20 червня)

Це дуже креативні люди, які люблять бути головними героями на будь-якій зустрічі. Вони дуже товариські і знають, як ідеально адаптуватися до будь-якого середовища, в якому вони перебувають.

Ваше серце може бути захоплене "зибучим піском" неможливого кохання. Так, ваш обранець буде одруженим, або недоступним, або не зможе прийняти рішення. Наприклад, у вас можуть бути діти, а у нього немає, і він не може сказати вам, наскільки напруженою для нього є ця ситуація. Але не впадайте у відчай, хтось інший завоює вас з дивовижним завзяттям, і у нього не буде такого страху перед сім'єю.

Протягом року Бика вам доведеться робити професійний, діловий, комерційний чи політичний вибір. Використовуйте ресурси, які у вас вже є, щоб розвивати свою роботу або бізнес.

Дятел (21 червня - 22 липня)

Це домашні люди, які дбають про те, щоб у їхньому домі завжди було затишно. Хоча вони є романтичними і лагідними зі своїми партнерами, можуть бути дуже ревниві. Люди, народжені під знаком Дятла, зазвичай схильні до замкнутості і стриманості.

Сімейні пари у 2021 році можуть обзавестися власним житлом. А самотніх представників знаку чекає довгоочікувана зустріч, яка наповнить їхнє життя.

У роботі люди цього знака розширять свої соціальні, професійні, ділові, комерційні чи політичні горизонти. Вас чекають нові і численні зустрічі, які допоможуть вашому просуванню.

Лосось (23 липня - 22 серпня)

Це сильні й благородні люди. Вони мають внутрішню силу, пристрасність і імпульсивну, спонтанну енергію. Вислів "у нього (у неї) вогонь у серці" як не можна краще підходить Лосося. Ці люди дуже емоційні і щедрі душею.

Ви будете краще управляти своєю емоційною енергією, завдяки чому відчуєте прекрасні моменти в любові. Ймовірна зустріч з коханою людиною під час поїздки за кордон.

Ваше професійна життя зазнає великих позитивних змін. У фінансовому відношенні ви пожнете те, що ви так терпляче посіяли за останні два роки.

Ведмідь (23 серпня - 22 вересня)

Це досить холодні люди, які виявляють ніжність тільки з дуже маленьким колом людей. Вони вірні, люблять своїх друзів і погано переносять зміни. Ведмеді часто оточують себе атмосферою впевненості і безпеки, і найкраще почувають себе в стандартних, звичних ситуаціях

Бик сприятиме розвитку ваших романтичних стосунків до шлюбу, сумісного проживання або заручин. Ви також можете зачати дитину в новому 2021 році.

В кар'єрі вас можуть чекати зміни. Якщо ви давно сподіваєтеся змінити місце роботи, то вас чекає багато вигідних пропозицій. Не виключено навіть, що ви зважитеся змінити рід діяльності.

Ворона (23 вересня - 23 жовтня)

Ворони зазвичай мають низьку самооцінку, що змушує їх шукати підтримки інших. Люди, народжені під цим знаком, мають поступливу вдачу, байдужу до суперництва, уникають шуму, безладу і емоційних потрясінь, прагнучи зберегти мир за будь-яку ціну.

У 2021 вас чекають нові романтичні стосунки, можливо, вступ у шлюб або навіть народження дитини.

У роботі і справах треба слухати інтуїцію - вона підкаже вам шлях до успіху. Крім того, ви можете відчути нагальну необхідність змінити місце роботи і нове місце буде набагато краще колишнього і по зарплаті і по умовам.

Змія (24 жовтня - 21 листопада)

Вони завжди показують авторитарний характер, але це тільки фасад. При близькому знайомстві Змія проявляє благородне серце. Їх рішучий характер дозволяє їм виходити зі складних ситуацій. Ці люди здатні на глибокі й сильні почуття. Крім цього, вони відрізняються прекрасною інтуїцією і широким поглядом на життя.

Ви подолаєте свої страхи перед зобов'язаннями або любов'ю. Якщо ви пережили розставання в минулому році, то в 2021 році збережете "гіркий смак" в серці. Примиріться зі своїм серцем, і впустіть нове кохання у своє життя. Нові стосунки будуть засновані на розумінні та взаємній повазі. Любов, яка увійде у ваше життя, буде повністю відрізнятися від тих стосунків, до яких ви звикли.

У роботі і грошах ви досягнете успіху, не відволікаючись на труднощі. У 2021 році ви отримаєте владу, і досягнете великих професійних, комерційних, ділових, політичних чи інших успіхів.

Сова (24 жовтня - 21 листопада)

Це дуже незалежні люди, які ненавидять несправедливість і лицемірство. У них дуже сильний характер, який не сприймає підпорядкування керівництву іншої людини. Вони рідко показують свої найглибші почуття.

Ви будете випромінювати сяючу красу і елегантність в новому 2021 році Бика. Самотні Сови можуть зустріти кохання всього життя. Також ймовірне поповнення в родині.

Матеріальний достаток буде усміхатися Совам у 2021 році за прогнозом гороскопу. З великою ймовірністю вас чекає підвищення заробітної плати, пільги та інші бонуси.

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