Індійський гороскоп 2021: кого чекає грандіозний успіх у році Бика

Індійський гороскоп базується на знаннях північно-американських індіанців. У ньому, як і в зодіакальному, дванадцять знаків, але кожен представлений твариною-тотемом. Індіанські знахарі - шамани, називали свою астрологію "колесом медицини" або "земним колесом". Дізнайтеся свій знак індійського гороскопу, щоб приготуватися до сюрпризів, який готує вам новий 2021 рік Білого Металевого Бика.
Індійське "зодіакальне" коло складається з таких знаків: Гусак, Видра, Вовк, Яструб, Бобер, Олень, Дятел, Лосось, Ведмідь, Ворона, Змія і Сова, пише anonado.
Люди, народжені в цей час креативні, розумні і мало схильні до вираження почуттів. Вони ненавидять лицемірство і, коли їм вдається знайти кохання, це на все життя. Вони наділені неабиякою часткою честолюбства і рішучості. Дотримуючись девізу "сила в спокої", Гуси ставлять перед собою великі цілі й методично, крок за кроком, піднімаються до високих вершин
В новому 2021 році у вашій сімейній парі знову спалахне почуття, або ж ви знову пізнаєте любов і створите сім'ю. Також вам слід більше спілкуватися з родичами, щоб зміцнити сім'ю. Ви позбудетеся від занадто рутинної і нудної роботи в новому 2021 році Бика.
Ваші здібності будуть численні, і ви знайдете їм правильне застосування. Якщо ви допустили помилку, просто визнайте її, і ви позбавите себе від зайвих турбот.
Люди, народжені під знаком Видри, є ініціаторами багатьох справ і проектів. Це веселі, допитливі та віддані люди. Вони захоплюються інтуїцією, що зазвичай дуже добре працює для них. Але через мрійливий характер вони можуть часто впадати у смуток, коли їх очікування не виправдовуються.
Ваше любовне життя повністю зміниться. Воно буде набагато більш стабільним і щасливим! Багато хто зрозуміє, що їхня самотня доля перетворюється в прекрасне життя для двох. З іншого боку, ви будете схильні робити різкі зауваження, які скривдять вашого партнера. Щоб уникнути сварок, виберіть відвертий діалог.
На роботі ви створите солідарність і дух співробітництва між співробітниками, колегами, клієнтами, і це стане початком вашого кар'єрного та фінансового росту.
Вовки - інтроверти, освічені і сором'язливі люди. Вони можуть бути не дуже романтичними, хоча, звичайно, вони виявляють ніжність в любовних відносинах. Завдяки своїй високій чутливості вони швидко вловлюють негативну вібрацію оточуючих, через що швидко видихаються.
У 2021 році ви будете надавати велике значення обміну між вами і коханою людиною. Можливо, ваш любовний партнер переживає важкі часи і не зможе приділяти вам ту ж увагу, що і зазвичай. Самотні Вовки зможуть зустріти партнера, який повністю змінить їхнє життя.
В новому році вам вдасться переконати людей інвестувати в ваші проекти, що приведе до збільшення вашого прибутку. Якщо ви працюєте не за наймом, нові професійні та бізнес-завдання дозволять досягти успіху. Сприятливим рік стане для пошуку нової роботи.
Характер Яструбів імпульсивний, що часто робить їх лідерами, а також сміливими та самотніми людьми. Вони не зупиняються ні на хвилину і ненавидять витрачати час. Вони часто приймають рішення, про які потім шкодують.
У стосунках з коханими буде гармонія, але якщо вони вичерпали себе і перетворилися на низку зі сварок і рутини - 2021 рік відмінно підійде для розставання і початку нової життєвої сторінки. Причому на самоті Яструбам довго бути не доведеться.
На роботі ви зміцните свої професійні зв'язки, а комерційні або бізнес-проекти будуть мати успіх.
Це допитливі, інтелігентні і культурні люди, які люблять подорожувати і знайомитися з різними країнами, що допомагають їм збагатитися культурно і духовно. Їм не подобається сперечатися, тому вони воліють уникати будь-яких конфронтацій і не стомлюються емоційно.
Вас чекає довгоочікувана любовна зустріч у 2021 році, після чого ваше життя повністю зміниться. Нове кохання буде набагато більш стабільним і щасливим! Уникайте сварок і з'ясування відносин з коханою людиною, щоб не зруйнувати тонкий духовний зв'язок.
На роботі вас чекає успіх завдяки новим ідеям, які ви будете генерувати з величезною швидкістю. Рік Бика обіцяє вам кар'єрне зростання і фінансову стабільність.
Це дуже креативні люди, які люблять бути головними героями на будь-якій зустрічі. Вони дуже товариські і знають, як ідеально адаптуватися до будь-якого середовища, в якому вони перебувають.
Ваше серце може бути захоплене "зибучим піском" неможливого кохання. Так, ваш обранець буде одруженим, або недоступним, або не зможе прийняти рішення. Наприклад, у вас можуть бути діти, а у нього немає, і він не може сказати вам, наскільки напруженою для нього є ця ситуація. Але не впадайте у відчай, хтось інший завоює вас з дивовижним завзяттям, і у нього не буде такого страху перед сім'єю.
Протягом року Бика вам доведеться робити професійний, діловий, комерційний чи політичний вибір. Використовуйте ресурси, які у вас вже є, щоб розвивати свою роботу або бізнес.
Це домашні люди, які дбають про те, щоб у їхньому домі завжди було затишно. Хоча вони є романтичними і лагідними зі своїми партнерами, можуть бути дуже ревниві. Люди, народжені під знаком Дятла, зазвичай схильні до замкнутості і стриманості.
Сімейні пари у 2021 році можуть обзавестися власним житлом. А самотніх представників знаку чекає довгоочікувана зустріч, яка наповнить їхнє життя.
У роботі люди цього знака розширять свої соціальні, професійні, ділові, комерційні чи політичні горизонти. Вас чекають нові і численні зустрічі, які допоможуть вашому просуванню.
Це сильні й благородні люди. Вони мають внутрішню силу, пристрасність і імпульсивну, спонтанну енергію. Вислів "у нього (у неї) вогонь у серці" як не можна краще підходить Лосося. Ці люди дуже емоційні і щедрі душею.
Ви будете краще управляти своєю емоційною енергією, завдяки чому відчуєте прекрасні моменти в любові. Ймовірна зустріч з коханою людиною під час поїздки за кордон.
Ваше професійна життя зазнає великих позитивних змін. У фінансовому відношенні ви пожнете те, що ви так терпляче посіяли за останні два роки.
Це досить холодні люди, які виявляють ніжність тільки з дуже маленьким колом людей. Вони вірні, люблять своїх друзів і погано переносять зміни. Ведмеді часто оточують себе атмосферою впевненості і безпеки, і найкраще почувають себе в стандартних, звичних ситуаціях
Бик сприятиме розвитку ваших романтичних стосунків до шлюбу, сумісного проживання або заручин. Ви також можете зачати дитину в новому 2021 році.
В кар'єрі вас можуть чекати зміни. Якщо ви давно сподіваєтеся змінити місце роботи, то вас чекає багато вигідних пропозицій. Не виключено навіть, що ви зважитеся змінити рід діяльності.
Ворони зазвичай мають низьку самооцінку, що змушує їх шукати підтримки інших. Люди, народжені під цим знаком, мають поступливу вдачу, байдужу до суперництва, уникають шуму, безладу і емоційних потрясінь, прагнучи зберегти мир за будь-яку ціну.
У 2021 вас чекають нові романтичні стосунки, можливо, вступ у шлюб або навіть народження дитини.
У роботі і справах треба слухати інтуїцію - вона підкаже вам шлях до успіху. Крім того, ви можете відчути нагальну необхідність змінити місце роботи і нове місце буде набагато краще колишнього і по зарплаті і по умовам.
Вони завжди показують авторитарний характер, але це тільки фасад. При близькому знайомстві Змія проявляє благородне серце. Їх рішучий характер дозволяє їм виходити зі складних ситуацій. Ці люди здатні на глибокі й сильні почуття. Крім цього, вони відрізняються прекрасною інтуїцією і широким поглядом на життя.
Ви подолаєте свої страхи перед зобов'язаннями або любов'ю. Якщо ви пережили розставання в минулому році, то в 2021 році збережете "гіркий смак" в серці. Примиріться зі своїм серцем, і впустіть нове кохання у своє життя. Нові стосунки будуть засновані на розумінні та взаємній повазі. Любов, яка увійде у ваше життя, буде повністю відрізнятися від тих стосунків, до яких ви звикли.
У роботі і грошах ви досягнете успіху, не відволікаючись на труднощі. У 2021 році ви отримаєте владу, і досягнете великих професійних, комерційних, ділових, політичних чи інших успіхів.
Це дуже незалежні люди, які ненавидять несправедливість і лицемірство. У них дуже сильний характер, який не сприймає підпорядкування керівництву іншої людини. Вони рідко показують свої найглибші почуття.
Ви будете випромінювати сяючу красу і елегантність в новому 2021 році Бика. Самотні Сови можуть зустріти кохання всього життя. Також ймовірне поповнення в родині.
Матеріальний достаток буде усміхатися Совам у 2021 році за прогнозом гороскопу. З великою ймовірністю вас чекає підвищення заробітної плати, пільги та інші бонуси.
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