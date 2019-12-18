Имперский штурмовик, Рей и другие на премьере фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение"

В кинотеатре "Планета кино" (ТЦ Блокбастер) состоялся допремьерный показ фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение". Первыми долгожданную финальную часть саги увидели звездные гости, поклонники и косплееры. В частности, а премьере присутствовали представители всемирной фанатской организации "501-й легион" в костюмах героев ленты.

Lucasfilm и режиссер Дж. Дж. Абрамс еще раз объединили свои силы, чтобы отправить зрителей в эпическое путешествие к далекой-далекой галактике с фильмом "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение". Это завершение любимой саги, которое подарит нам новые легенды и финальную битву за свободу.

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОЖДЕНИЕ. Финальный трейлер

Во время допремьерного показа были подведены итоги конкурса на лучший фан-арт постер, посвященный героям саги. Кроме того, гости могли попробовать свои силы в управлении Lego-роботами и космическими кораблями от студии "Изобретатель" и сфотографироваться с косплеерами.

Фото Александра Максименко

Звездные войны. Последние Джедаи — сюжет

События фильма разворачиваются после показанных в эпизоде VIII "Звездные войны. Последние Джедаи". Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, которая продолжается уже более 40 лет. Лента обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Вас ждут старые и новые герои, уникальные миры и незабываемые путешествия по краю Галактики. Это будет настоящий грандиозный финал фантастической саги!

Фантастический приключенческий фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" – это продолжение предыдущих фильмов серии. Сначала планировалось, что режиссерское кресло займет Колин Треворроу. К съемкам он планировал приступить в 2017 году. И через творческие разногласия с продюсерами Треворроу ушел из проекта. Режиссировать фильм согласился Джей Джей Абрамс, который уже принимал участие в работе над космической сагой, сняв седьмой эпизод. С появлением нового режиссера перенеслась и дата начала съемок – они стартуватли летом 2018. Одна из ключевых актрис Дейзи Ридли сообщила, что после съемок в дев'пятом эпизоде планирует покинуть проект. По первоначальному замыслу Джорджа Лукаса сага должна включать дев'пять фильмов. Однако продюсеры проекта поделились планами работать над продолжением. Они хотят снять еще одну трилогию, однако ни даты выходов, ни сюжетные линии еще не известны.