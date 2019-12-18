Імперський штурмовик, Рей та інші – на прем’єрі фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"

У кінотеатрі "Планета кіно" (ТЦ Блокбастер) відбувся допрем’єрний показ фільму "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження". Першими довгоочікувану фінальну частину саги побачили зіркові гості, прихильники та косплеєри. Зокрема, а прем’єрі були присутні представники всесвітньої фанатської організації "501-й легіон" у костюмах героїв стрічки.

Lucasfilm та режисер Дж. Дж. Абрамс ще раз поєднали свої сили, щоб відправити глядачів у епічну мандрівку до далекої-далекої галактики із фільмом "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження". Це завершення улюбленої саги, яке подарує нам нові легенди та фінальну битву за свободу.

ЗОРЯНІ ВІЙНИ: СКАЙВОКЕР. СХОДЖЕННЯ. Фінальний трейлер

Під час допрем’єрного показу було підбито підсумки конкурсу на найкращий фан-арт постер, присвячений героям саги. Крім того, гості могли спробувати свої сили у керуванні Lego-роботами та космічними кораблями від студії "Винахідник" та сфотографуватись з косплеєрами.

Фото Олександра Максименка

Зоряні війни. Останні Джедаї — сюжет

Події фільму розгортаються після показаних у епізоді VIII "Зоряні війни. Останні Джедаї". Фільм завершує неймовірну історію сім’ї Скайвокеров, яка триває вже більше ніж 40 років. Стрічка обіцяє дати відповіді на всі загадки з попередніх серій. На вас чекатимуть старі та нові герої, унікальні світи та незабутні мандрівки по краю Галактики. Це буде справжній грандіозний фінал фантастичної саги!

Фантастичний пригодницький фільм "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" – це продовження попередніх фільмів серії. Спершу планувалося, що режисерське крісло посяде Колін Треворроу. До зйомок він планував приступити в 2017 році. Та через творчі розбіжності із продюсерами Треворроу пішов з проекту. Режисувати фільм погодився Джей Джей Абрамс, який вже брав участь у роботі над космічною сагою, знявши сьомий епізод. З появою нового режисера перенеслася і дата початку зйомок – вони стартуватли влітку 2018. Одна з ключових акторок Дейзі Рідлі повідомила, що після зйомок у дев'ятому епізоді планує покинути проект. За початковим задумом Джорджа Лукаса сага мала включати дев'ять фільмів. Проте продюсери проекту поділилися планами працювати над продовженням. Вони хочуть зняти ще одну трилогію, проте ані дати виходів, ані сюжетні лінії ще не відомі.