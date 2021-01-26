Илона Гвоздева окрестила трехмесячного сына: трогательные фото с таинства

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Илона Гвоздева, известная украинская танцовщица и победительница "Танцев со звездами" 2018 поделилась трогательными фото с крестин сына Доминика, которому в январе исполнилось три месяца.

Хореограф рассказала Lite про подробности таинства, которое состоялось 23 января в Свято-Пантелеймоновском соборе. На важном для Илоны и ее супруга Ивана событии, кроме 5-летней дочери Рии, присутствовали только близкие друзья, которые и стали крестными малыша.

Илона Гвоздева окрестила сына Доминика (фото: пресс-служба)

"Была очень душевная, камерная атмосфера и обстановка. В этот день было безумно солнечно, тепло и как-то по-особенному душевно. Готовились к крестинам очень быстро, но для мамы и папы прошло все очень гладко и спокойно, так как все обязанности организации взяли на себя кумовья. Для меня крестины - это очень личное, поэтому все проходило без особой огласки и внимания", - рассказала Илона Гвоздева.

Крестными Доминика стали близкие друзья, которых семья знает уже много лет, и к миру шоу-бизнеса они никакого отношения не имеют.

Илона Гвоздева с мужем Иваном, их дочь Рия (фото: пресс-служба)

Также Илона Гвоздева подчеркнула, что крестины Доминика стали важным и волшебным мероприятием и для младшей дочери Рии. Она очень нежно и бережно относилась к братику во время таинства.

Напомним, что Илона Гвоздева принимала участие в "Танцах со звездами" 2020 уже с большим животом. Но продержалась она на проекте недолго, а вот в 2018-м Гвоздева привела к победе шоумена Игоря Ласточкина.

Ранее мы писали также, кто еще из танцовщиц выступал на паркете "Танцев со звездами", будучи беременными.

Отметим, что недавно на тему материнства высказалась и Наталья Могилевская - звезда ответила на вопрос об усыновлении.