Ілона Гвоздьова охрестила тримісячного сина: зворушливі фото з таїнства

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Ілона Гвоздьова, відома українська танцівниця та переможниця "Танців з зірками" 2018 поділилася зворушливими фото з хрестин сина Домініка, якому в січні виповнилося три місяці.

Хореограф розповіла Lite про подробиці таїнства, яке відбулося 23 січня у Свято-Пантелеймонівському соборі. На важливій для Ілони і її чоловіка Івана події, крім 5-річної доньки Рії, були присутні тільки близькі друзі, які і стали хрещеними малюка.

Ілона Гвоздьова охрестила сина Домініка (фото: прес-служба)

"Була дуже душевна, камерна атмосфера і обстановка. У цей день було дуже сонячно, тепло і якось по-особливому душевно. Готувалися до хрестин дуже швидко, але для мами і тата все пройшло дуже гладко і спокійно, позаяк всі обов'язки організації взяли на себе куми. Для мене хрестини - це дуже особисте, тому все проходило без особливого розголосу і уваги", - розповіла Ілона Гвоздьова.

Хрещеними Домініка стали близькі друзі, яких сім'я знає вже багато років, і до світу шоу-бізнесу вони ніякого відношення не мають.

Ілона Гвоздьова з чоловіком Іваном, їхня дочка Рія (фото: прес-служба)

Також Ілона Гвоздьова підкреслила, що хрестини Домініка стали важливим і чарівним заходом і для молодшої дочки Рії. Вона дуже ніжно і дбайливо ставилася до братика під час таїнства.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова брала участь у "Танцях з зірками" 2020 вже з великим животом. Але протрималася вона на проекті недовго, а ось у 2018-му Гвоздьова привела до перемоги шоумена Ігоря Ласточкіна.

Раніше ми писали також, хто ще з танцівниць виступав на паркеті "Танців з зірками", будучи вагітними.

Зазначимо, що нещодавно на тему материнства висловилася і Наталя Могилевська - зірка відповіла на питання про усиновлення.