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Идеальная ложь: в прокат выходит детективный триллер с Хелен Миррен и Иэном МакКелленом в главных ролях

Lite » Стиль жизни 22.11.2019 - 13:41
Идеальная ложь: в прокат выходит детективный триллер с Хелен Миррен и Иэном МакКелленом в главных ролях
Кадр из фильма "Идеальная ложь"

Официально в украинский прокат фильм вышел 21 ноября

С 21 ноября официально в кинотеатрах Украины выходит в прокат детективный триллер “Идеальная ложь”. В главных ролях - Хелен Миррен и Иэн МакКеллен! Матерый аферист Рой Кортни знакомится по Интернету с богатой вдовой Бетти МакЛиш. Он обольщает ее и завладевает ее состоянием. Дело сделано! Больше она ему не нужна, но в какой-то момент он ловит себя на мысли, что она стала ему совсем не безразлична…

Трейлер, а также интересные факты о фильме "Идеальная ложь"

Идеальная ложь - трейлер

  1. Первый совместный художественный фильм для британских легенд сцены и экрана Хелен Миррен и Иена МакКеллена. Тем не менее, оба ранее выступали вместе на сцене в пьесе Стриндберга "Танец смерти" в нью-йоркском Театре Бродхерста в 2001 году.
  2. Станция Чаринг-Кросс, использованная в фильме, - это заброшенная станция Чаринг-Кросс на Юбилейной линии, которую использовали в фильмах "Медвежонок Паддингтон" и "007: Координаты "Скайфолл"

Расписание сеансов можно посмотреть здесь.

Кадры из фильма

  • Дата старта: 21.11.2019
  • Страна: США
  • Студии: Warner Bros. Pictures / New Line Cinema
  • Продолжительность: 110 минут
  • Детектив, триллер, драма
  • Режиссер: Билл Кондон
  • Актеры: Хелен Миррен, Иен Маккеллен, Рассел Тови, Джим Картер, Фил Данстер Композитор: Картер Бурвелл.
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