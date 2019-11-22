ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ідеальна брехня: у прокат вийшов детективний трилер з Хелен Міррен та Ієном МакКелленом у головних ролях

Lite » Стиль життя 22.11.2019 - 13:41
Ідеальна брехня: у прокат вийшов детективний трилер з Хелен Міррен та Ієном МакКелленом у головних ролях
Кадр з фільму "Ідеальна брехня"

Офіційно в український прокат фільм вийшов 21 листопада

З 21 листопада офіційно в кінотеатрах України виходить в прокат детективний трилер "Ідеальна брехня". У головних ролях - Хелен Міррен та Ієн МакКеллен! Досвідчений шахрай Рой Кортні знайомиться по Інтернету з багатою вдовою Бетті Макліш. Він спокушає її і заволодіває її станом. Справу зроблено! Більше вона йому не потрібна, але в якийсь момент він ловить себе на думці, що вона стала йому зовсім не байдужа...

Трейлер, а також цікаві факти про фільм "Ідеальна брехня"

Ідеальна брехня - трейлер

  1. Перший спільний художній фільм для британських легенд сцени і екрану Хелен Міррен і Ієна МакКеллена. Тим не менш, обидва раніше виступали разом на сцені в п'єсі Стріндберга "Танець смерті" в нью-йоркському Театрі Бродхерста у 2001 році.
  2. Станція Чарінг-Крос, використана у фільмі, - це закинута станція Чарінг-Крос на Ювілейній лінії, яку використовували у фільмах "Ведмежа Паддінгтон" і "007: Координати "Скайфолл"

Розклад сеансів можна подивитися тут.

Кадри з фільму

  • Дата старту: 21.11.2019
  • Країна: США
  • Студії: Warner Bros. Pictures/New Line Cinema
  • Тривалість: 110 хвилин
  • Жанр: Детектив, трилер, драма
  • Режисер: Білл Кондон
  • Актори: Гелен Міррен, Ієн Маккеллен, Рассел Тові, Джим Картер, Філ Данстер
  • Композитор: Картер Бурвелл
Марія Яремчук знову заспівала за Анну з мультфільму "Крижане серце II" (відео) Мені близька ця ідея: Джамала записала офіційний саудтрек до фільму "Ціна правди"
Новини України фильмыпремьера
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся