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Худшие мужчины по знаку Зодиака: изменщики и чудаки

Фото: Кто худшие мужчины по знаку Зодиака (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о тройке мужчин, которых астрологи считают худшими партнерами по жизни. Они непостоянны, изменчивы и чудаковатые.

Кто эти самые специфические в отношениях представители зодиакального круга - читайте ниже в нашем материале Lite.

Овен

Если вы жаждете приключений и хотите быть первыми во всем, и вы не против, чтобы ваш муж делал все, что ему хочется, Овен - отличный вариант для вас.

Такие мужчины всегда должны быть первыми во всем, что может создать веселые приключения с ним. Когда все хорошо, ваш Овен заполнит все ваше пространство и будет вам предан.

Но когда дела идут не очень хорошо, Овен начинает скучать или впадает в депрессию. Кроме того, Овен - не ваш вариант, если вы просто хотите спокойной жизни.

Водолей

Водолей попал в рейтинг худших партнеров не потому, что он неверный или холодный и неэмоциональный.

Дело в том, что они проводят слишком много времени, живя в своих головах. Поэтому вряд ли смогут продемонстрировать вам чувства, которые у них внутри. Они будут любить вас по-своему, поэтому вы не всегда сможете это понять.

Стрелец

Мужчины-Стрельцы - интересны, полны жизни и энергии. Единственная проблема заключается в том, что Стрельцам трудно быть преданными.

Мы не говорим, что все мужчины-Стрельцы будут изменять, но, по сути, Стрельцы - любители всего, в том числе и других людей!

Ранее мы писали про худших мужчин-любовников по знаку Зодиака.

Кроме того астрологи рассказали о парах среди знаков Зодиака, которым суждено навеки быть вместе.

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Гороскоп