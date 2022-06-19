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Найгірші чоловіки-коханці за знаком Зодіаку: в ліжку думають тільки про себе

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Неділя 19 червня 2022 21:00
Найгірші чоловіки-коханці за знаком Зодіаку: в ліжку думають тільки про себе Фото: Хто з чоловіків за знаком Зодіаку найгірший коханець (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп за знаками Зодіаку може багато чого розповісти про кожного з нас лише за датою народження. В тому числі і про те, хто з чоловіків є поганим коханцем, адже в ліжку думає тільки про себе.

Хто з чоловіків за гороскопом найневміліший в справах інтиму - читайте нижче в нашому матеріалі

Рак

Астрологи вважають, що Раки - прекрасні батьки та сім'янини, а от коханці з них ніякі. Хоча вони самі так не думають. Часто такі чоловіки хочуть ласк і оргазму, а натомість нічого не дають. Адже думають вони лише про себе під час інтиму. Частенько чоловіки-Раки взагалі уникають близькості, вважаючи секс чимось другорядним.

Близнюки

Чоловіки-Близнюки безперечно чарівні харизматичні хлопці. Вони легко можуть запаморочити голову жінці, але коли доходить до ліжка, тут жінку чекає "сюрприз". Вони вважають, що вже домоглися свого і не виявляють жодної майстерності, як коханці. Секс з ними нудний і рутинний.

Лев

Леви дуже егоїстичні й самозакохані у всьому. І секс не виняток. Такому чоловікові важливо отримати задоволення в ліжку за всяку ціну. А те, що поруч ще хтось є - йому це просто нецікаво. Іноді у нього спалахує "альтруїзм" і тоді він влаштовує партнерці фантастичну ніч. Але це буває дуже рідко, і робить він це знову ж, аби довести собі, що він "бог сексу".

Раніше ми писали про найкращих коханок серед знаків Зодіаку.

Також астрологи розповіли про пари серед знаків Зодіаку, яким судилося навіки бути разом.

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