"Холостяк 9" Никита Добрынин и Дарья Квиткова ждут ребенка: маленькое чудо

Холостяк 9 Никита Добрынин и его жена - победительница проекта Даша Квиткова, которые недавно попали в ДТП, поделились радостной новостью с подписчиками.
Счастливая пара раскрыли тайну всем своим фанатам - скоро они станут родителями. Они ожидают первенца. Трогательным фото и сообщением о беременности Никита поделился на своей Facebook-странице.
"Наша огромная радость и маленькое чудо", - подписал он фото.
На снимке Никита с нежностью целует едва округлившийся животик своей жены Дарьи.
Отметим, что Даша в своей публикации раскрыла срок беременности — уже четыре с половиной месяца она носит под сердцем ребенка.
"Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь", - написала она в Instagram.
Кстати, в комментариях поклонники просто засыпали парочку поздравлениями и добрыми пожеланиями.
Напомним, что 20 мая 20202 года в присутствии только ближайших родственников и друзей звезды Холостяка 9 расписались.
А 12 августа состоялась пышная свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой.