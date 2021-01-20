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"Холостяк 9" Микита Добринін і Дарина Квіткова чекають дитину: маленьке чудо

Автор: Людмила Жукова

Холостяк 9 Микита Добринін і його дружина - переможниця проекту Даша Квіткова, які нещодавно потрапили в ДТП, поділилися радісною новиною з підписниками.

Щаслива пара розкрила таємницю всім своїм фанатам - скоро вони стануть батьками. Вони очікують первістка. Зворушливим фото та повідомленням про вагітність Микита поділився на своїй Facebook-сторінці.

"Наша величезна радість і маленьке диво", - підписав фото він.

На знімку Микита з ніжністю цілує ледь кругленький животик своєї дружини Дарини.

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Микита Добринін і Дарина Квіткова стануть батьками (фото: facebook.com/nikitadobrynin)

Зазначимо, що Даша у своїй публікації розкрила термін вагітності — вже чотири з половиною місяці вона носить під серцем дитину.

"Чотири з половиною місяці тому помножили нашу любов", - написала вона в Instagram.

До речі, в коментарях шанувальники просто засипали парочку привітаннями та добрими побажаннями.

  • Ура! Вітаю! Приголомшлива новина!
  • Нарешті! Я більше не міг мовчати.
  • Приголомшлива новина!!!! Кайфуйте!!! Легкого очікування.
  • Неймовірно красиво і також радісно.
  • Клас! Микита, вітаю!!
  • Мої щирі вітання !
  • Це чудова новина !

Нагадаємо, що 20 травня 20202 року в присутності тільки найближчих родичів та друзів зірки Холостяка 9 розписалися.

А 12 серпня відбулась пишне весілля Микити Добриніна і Дарини Квіткової.

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