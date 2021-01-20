"Холостяк 9" Микита Добринін і Дарина Квіткова чекають дитину: маленьке чудо

Холостяк 9 Микита Добринін і його дружина - переможниця проекту Даша Квіткова, які нещодавно потрапили в ДТП, поділилися радісною новиною з підписниками.
Щаслива пара розкрила таємницю всім своїм фанатам - скоро вони стануть батьками. Вони очікують первістка. Зворушливим фото та повідомленням про вагітність Микита поділився на своїй Facebook-сторінці.
"Наша величезна радість і маленьке диво", - підписав фото він.
На знімку Микита з ніжністю цілує ледь кругленький животик своєї дружини Дарини.
Зазначимо, що Даша у своїй публікації розкрила термін вагітності — вже чотири з половиною місяці вона носить під серцем дитину.
"Чотири з половиною місяці тому помножили нашу любов", - написала вона в Instagram.
До речі, в коментарях шанувальники просто засипали парочку привітаннями та добрими побажаннями.
Нагадаємо, що 20 травня 20202 року в присутності тільки найближчих родичів та друзів зірки Холостяка 9 розписалися.
А 12 серпня відбулась пишне весілля Микити Добриніна і Дарини Квіткової.