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Холостяк-10 Макс Михайлюк скоро станет отцом: нежные фото с возлюбленной

Автор: Владимир Костырин

Холостяк 10 Макс Михайлюк и его избранница, модель Дарья Хлыстун ожидают рождения ребенка - влюбленные поделились радостной новостью в сети и сообщили, что уже скоро станут родителями.

Летчик и участник десятого сезона популярного шоу на странице в Instagram также опубликовал трогательные фото, как нежно обнимает беременную девушку и целует ее живот.

Пара устроила небольшой фотосет в помещении, для которого избрала формат - минимум одежды и максимум нежности и объятий на фоне зимнего городского пейзажа за огромным окном.

"Каждый день - еще один день ближе к встрече с другой любовью моей жизни", - подписал Макс кадры.

Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун готовятся стать родителями (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

На фото он в одних белых джинсах демонстрирует свою накачанную фигуру и светлую искреннюю радость ожидания отцовства.

Дарья тоже решила поделиться с подписчиками самым сокровенным, и выложила другие нежные снимки. Модель в черном топе и белых светлых рваных джинсах солнечно улыбается в объектив фотографа, показывая, что уже на последних сроках беременности.

Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун ждут рождения ребенка (фото: instagram.com/flymax305)

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Пользователи сети тепло поздравляют пару и осыпают будущих родителей самыми лучшими пожеланиями.

  • Дашкааааааааааааа, это очень круто, бооожее, визжу от счастья! Поздравляю вас, это очень круто!
  • Классс! Поздравляю!
  • Макс, ты красавчик! Поздравляю
  • Ого! Неожиданно! Мои поздравления!
  • Вы очень красивая пара, просто идеальны! Счастливой и крепкой семьи
  • Мы очень рады! Наш холостяк счастлив! Поздравляем!

Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун скоро станут родителями (фото: instagram.com/flymax305)

Ранее мы писали, что возлюбленная "Холостяка-10" раскрыла детали их знакомства и сделала признание об отношениях.

Напомним также, что перед этим ведущий Холостяк -10 пояснил, почему у Макса Михайлюка не сложились отношения с победительницей.

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