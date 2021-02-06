Холостяк-10 Макс Михайлюк скоро станет отцом: нежные фото с возлюбленной

Холостяк 10 Макс Михайлюк и его избранница, модель Дарья Хлыстун ожидают рождения ребенка - влюбленные поделились радостной новостью в сети и сообщили, что уже скоро станут родителями.

Летчик и участник десятого сезона популярного шоу на странице в Instagram также опубликовал трогательные фото, как нежно обнимает беременную девушку и целует ее живот.

Пара устроила небольшой фотосет в помещении, для которого избрала формат - минимум одежды и максимум нежности и объятий на фоне зимнего городского пейзажа за огромным окном.

"Каждый день - еще один день ближе к встрече с другой любовью моей жизни", - подписал Макс кадры.

Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун готовятся стать родителями (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

На фото он в одних белых джинсах демонстрирует свою накачанную фигуру и светлую искреннюю радость ожидания отцовства.

Дарья тоже решила поделиться с подписчиками самым сокровенным, и выложила другие нежные снимки. Модель в черном топе и белых светлых рваных джинсах солнечно улыбается в объектив фотографа, показывая, что уже на последних сроках беременности.

Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун ждут рождения ребенка (фото: instagram.com/flymax305)

Пользователи сети тепло поздравляют пару и осыпают будущих родителей самыми лучшими пожеланиями.

Дашкааааааааааааа, это очень круто, бооожее, визжу от счастья! Поздравляю вас, это очень круто!

Классс! Поздравляю!

Макс, ты красавчик! Поздравляю

Ого! Неожиданно! Мои поздравления!

Вы очень красивая пара, просто идеальны! Счастливой и крепкой семьи

Мы очень рады! Наш холостяк счастлив! Поздравляем!

Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун скоро станут родителями (фото: instagram.com/flymax305)

Ранее мы писали, что возлюбленная "Холостяка-10" раскрыла детали их знакомства и сделала признание об отношениях.

Напомним также, что перед этим ведущий Холостяк -10 пояснил, почему у Макса Михайлюка не сложились отношения с победительницей.