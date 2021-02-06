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Холостяк-10 Макс Михайлюк скоро стане батьком: ніжні фото з коханою

Автор: Володимир Костирін

Холостяк 10 Макс Михайлюк і його обраниця, модель Дарина Хлистун очікують народження дитини - закохані поділилися радісною новиною в мережі та повідомили, що вже скоро стануть батьками.

Льотчик та учасник десятого сезону популярного шоу на сторінці в Instagram також опублікував зворушливі фото, як ніжно обіймає вагітну дівчину і цілує її живіт.

Пара влаштувала невеликий фотосет в приміщенні, для якого обрала формат - мінімум одягу та максимум ніжності та обіймів на тлі зимового міського пейзажу за величезним вікном.

"Кожен день - ще один день ближче до зустрічі з іншою любов'ю мого життя", - підписав Макс кадри.

Макс Михайлюк і Дарина Хлистун готуються стати батьками (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

На фото він в самих білих джинсах демонструє свою накачану фігуру і світлу щиру радість очікування батьківства.

Дарина теж вирішила поділитися з підписниками найпотаємнішим, і виклала інші ніжні знімки. Модель в чорному топі та білих світлих рваних джинсах сонячно посміхається в об'єктив фотографа, показуючи, що вже на останніх термінах вагітності.

Макс Михайлюк і Дарина Хлистун чекають на народження дитини (фото: instagram.com/flymax305)

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Користувачі мережі тепло вітають пару й обсипають майбутніх батьків найкращими побажаннями.

  • Дашкааааааааааааа, це дуже круто, бооожее, верещу від щастя! Вітаю вас, це дуже круто!
  • Классс! Вітаю!
  • Макс, ти красень! Вітаю
  • Ого! Несподівано! Мої вітання!
  • Ви дуже гарна пара, просто ідеальні! Щасливої та міцної сім'ї
  • Ми дуже раді! Наш холостяк щасливий! Вітаємо!

Макс Михайлюк і Дарина Хлистун скоро стануть батьками (фото: instagram.com/flymax305)

Раніше ми писали, що кохана "Холостяка-10" розкрила деталі їхнього знайомства і зробила зізнання про стосунки.

Нагадаємо також, що перед цим ведучий Холостяк -10 пояснив, чому у Макса Михайлюка не склалися стосунки з переможницею.

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