Холостяк-10 Макс Михайлюк скоро стане батьком: ніжні фото з коханою

Холостяк 10 Макс Михайлюк і його обраниця, модель Дарина Хлистун очікують народження дитини - закохані поділилися радісною новиною в мережі та повідомили, що вже скоро стануть батьками.

Льотчик та учасник десятого сезону популярного шоу на сторінці в Instagram також опублікував зворушливі фото, як ніжно обіймає вагітну дівчину і цілує її живіт.

Пара влаштувала невеликий фотосет в приміщенні, для якого обрала формат - мінімум одягу та максимум ніжності та обіймів на тлі зимового міського пейзажу за величезним вікном.

"Кожен день - ще один день ближче до зустрічі з іншою любов'ю мого життя", - підписав Макс кадри.

Макс Михайлюк і Дарина Хлистун готуються стати батьками (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

На фото він в самих білих джинсах демонструє свою накачану фігуру і світлу щиру радість очікування батьківства.

Дарина теж вирішила поділитися з підписниками найпотаємнішим, і виклала інші ніжні знімки. Модель в чорному топі та білих світлих рваних джинсах сонячно посміхається в об'єктив фотографа, показуючи, що вже на останніх термінах вагітності.

Макс Михайлюк і Дарина Хлистун чекають на народження дитини (фото: instagram.com/flymax305)

Користувачі мережі тепло вітають пару й обсипають майбутніх батьків найкращими побажаннями.

Дашкааааааааааааа, це дуже круто, бооожее, верещу від щастя! Вітаю вас, це дуже круто!

Классс! Вітаю!

Макс, ти красень! Вітаю

Ого! Несподівано! Мої вітання!

Ви дуже гарна пара, просто ідеальні! Щасливої та міцної сім'ї

Ми дуже раді! Наш холостяк щасливий! Вітаємо!

Макс Михайлюк і Дарина Хлистун скоро стануть батьками (фото: instagram.com/flymax305)

Раніше ми писали, що кохана "Холостяка-10" розкрила деталі їхнього знайомства і зробила зізнання про стосунки.

Нагадаємо також, що перед цим ведучий Холостяк -10 пояснив, чому у Макса Михайлюка не склалися стосунки з переможницею.