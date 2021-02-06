Холостяк-10 Макс Михайлюк скоро станет отцом: нежные фото с возлюбленной

Холостяк 10 Макс Михайлюк и его избранница, модель Дарья Хлыстун ожидают рождения ребенка - влюбленные поделились радостной новостью в сети и сообщили, что уже скоро станут родителями.
Летчик и участник десятого сезона популярного шоу на странице в Instagram также опубликовал трогательные фото, как нежно обнимает беременную девушку и целует ее живот.
Пара устроила небольшой фотосет в помещении, для которого избрала формат - минимум одежды и максимум нежности и объятий на фоне зимнего городского пейзажа за огромным окном.
"Каждый день - еще один день ближе к встрече с другой любовью моей жизни", - подписал Макс кадры.
Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун готовятся стать родителями (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)
На фото он в одних белых джинсах демонстрирует свою накачанную фигуру и светлую искреннюю радость ожидания отцовства.
Дарья тоже решила поделиться с подписчиками самым сокровенным, и выложила другие нежные снимки. Модель в черном топе и белых светлых рваных джинсах солнечно улыбается в объектив фотографа, показывая, что уже на последних сроках беременности.
Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун ждут рождения ребенка (фото: instagram.com/flymax305)
Пользователи сети тепло поздравляют пару и осыпают будущих родителей самыми лучшими пожеланиями.
Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун скоро станут родителями (фото: instagram.com/flymax305)
Ранее мы писали, что возлюбленная "Холостяка-10" раскрыла детали их знакомства и сделала признание об отношениях.
Напомним также, что перед этим ведущий Холостяк -10 пояснил, почему у Макса Михайлюка не сложились отношения с победительницей.