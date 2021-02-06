Холостяк-10 Макс Михайлюк скоро стане батьком: ніжні фото з коханою

Холостяк 10 Макс Михайлюк і його обраниця, модель Дарина Хлистун очікують народження дитини - закохані поділилися радісною новиною в мережі та повідомили, що вже скоро стануть батьками.
Льотчик та учасник десятого сезону популярного шоу на сторінці в Instagram також опублікував зворушливі фото, як ніжно обіймає вагітну дівчину і цілує її живіт.
Пара влаштувала невеликий фотосет в приміщенні, для якого обрала формат - мінімум одягу та максимум ніжності та обіймів на тлі зимового міського пейзажу за величезним вікном.
"Кожен день - ще один день ближче до зустрічі з іншою любов'ю мого життя", - підписав Макс кадри.
Макс Михайлюк і Дарина Хлистун готуються стати батьками (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)
На фото він в самих білих джинсах демонструє свою накачану фігуру і світлу щиру радість очікування батьківства.
Дарина теж вирішила поділитися з підписниками найпотаємнішим, і виклала інші ніжні знімки. Модель в чорному топі та білих світлих рваних джинсах сонячно посміхається в об'єктив фотографа, показуючи, що вже на останніх термінах вагітності.
Макс Михайлюк і Дарина Хлистун чекають на народження дитини (фото: instagram.com/flymax305)
Користувачі мережі тепло вітають пару й обсипають майбутніх батьків найкращими побажаннями.
Макс Михайлюк і Дарина Хлистун скоро стануть батьками (фото: instagram.com/flymax305)
Раніше ми писали, що кохана "Холостяка-10" розкрила деталі їхнього знайомства і зробила зізнання про стосунки.
Нагадаємо також, що перед цим ведучий Холостяк -10 пояснив, чому у Макса Михайлюка не склалися стосунки з переможницею.