Холода затянутся надолго: синоптики уточнили прогноз на март

По данным Gismeteo, с субботы 13 марта, температура повысится до +4+9 градусов, но ночью заморозки останутся. Потепление придет вместе с дождями и продержится до вторника, 16 марта.

Затем температура снова снизится и почти до конца марта будет держаться на значениях +2+7 днем, а ночью около нуля и ниже. Лишь в последние дни марта немного потеплеет.

Синоптики прогнозируют умеренное количество осадков в первый месяц весны, но мокрый снег может выпасть даже после 20-х чисел.

Погода в Украине, прогноз на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Ресурс Meteoprog прогнозирует погодные качели в марте, но особого тепла также ждать не стоит. По крайней мере об этом говорят двухнедельные данные для Киева. При этом ночные морозы могут быть и после 25-го марта.

Погода в Киеве, прогноз на две недели (скрин: meteoprog.ua)

Аccuweather также в прогнозе для Киева на месяц обещает прохладный март без периодов сильного потепления.

Погода в Киеве, прогноз на месяц (скрин: accuweather.com)