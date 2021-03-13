Холоди затягнуться надовго: синоптики уточнили прогноз на березень

За даними Gismeteo, з суботи 13 березня, температура підвищиться до +4+9 градусів, а вночі заморозки залишаться. Потепління прийде разом з дощами і протримається до вівторка, 16 березня.

Потім температура знову знизиться і майже до кінця березня буде триматися на значеннях +2+7 вдень, а вночі близько нуля і нижче. Лише в останні дні березня трохи потеплішає.

Синоптики прогнозують помірну кількість опадів у перший місяць весни, але мокрий сніг може випасти навіть після 20-х чисел.

Погода в Україні, прогноз на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Ресурс Meteoprog прогнозує погодні гойдалки в березні, але особливого тепла також чекати не варто. Принаймні про це говорять двотижневі дані для Києва. При цьому нічні морози можуть бути і після 25-го березня.

Погода у Києві, прогноз на два тижні (скрін: meteoprog.ua)

Аccuweather також у прогнозі для Києва на місяць обіцяє прохолодний березень без періодів сильного потепління.

Погода у Києві, прогноз на місяць (скрін: accuweather.com)