Холод, мокрий сніг та потужний вітер: в Україні сильно зіпсується погода

Погода в Україні істотно зіпсується вже в ці вихідні - 27 і 28 лютого. Синоптики обіцяють похолодання, дощі, мокрий сніг та поривчастий вітер, які нам принесе черговий атмосферний фронт.

Прогнозом і картами погоди поділилися з нами в Українському гідрометцентрі.

Вже сьогодні, 27 лютого, українцям знову доведеться переодягатися у пуховики. Адже після аномально теплої п'ятниці погода знову зіпсується.

Всю країну затягне хмарами, буде дощ, а там, де температура нижче - мокрий сніг. Вітер буде поривчастим зі швидкістю 7-12 метрів в секунду.

Температура +3+7 градусів, тепліше на Заході і Півдні (+5+9), у Криму - від +9 до +11 тепла. Вночі по країні +2+5 градусів.

У Києві в суботу хмарно, дощ, сильний вітер, вдень +4+6 тепла, вночі +2+4 градуси.

Погода в Україні 27 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

У суботу, 28 лютого, синоптики обіцяють суху погоду, швидкість вітру знизиться до 5-10 метрів в секунду, але повернуться нічні заморозки - від +2 до -1 градуса, на Півдні вночі +2+4 вище нуля.

Вдень по Україні +2+5 тепла, трохи вище - до +7 градусів, на крайньому Півдні та Закарпатті.

У Києві вдень +2+4, вночі -1... +1, опади малоймовірні.

Погода в Україні 28 лютого (скрін: meteo.gov.ua)