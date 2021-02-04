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Все случилось на стройке: всплыло видео, как Потап сделал предложение Насте Каменских

Автор: Светлана Мащенко

Недавно в сети появилось видео, как Потап делает предложение Насте Каменских. Интересно, что предложение руки и сердца артист сделал своей возлюбленной в довольно неожиданном месте - на стройке.

На кадрах видно, что такой шаг стал совершенно неожиданным для певицы. Видео опубликовали в Telegram-канале "Женский"

Судя по ролику, признание состоялось в доме пары, который тогда только строился. Достав из металлической коробки кольцо, Потап произнес короткую и весьма оригинальную речь, предложив девушке стать его женой.

"Настюша, в этот замечательный день я хочу сделать такую хрень. Я хочу быть навсегда с тобой. Ты будешь моей женой?" - спрашивает Потап.

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На кадрах видно, что для артистки это стало большим сюрпризом, и она не скрывала эмоций.

Потап сделал предложение Насте Каменских на стройке

Напомним, что пара поженилась 23 мая 2019 года, отыграв громкую свадьбу в элитном ресторане под Киевом.

Им до последнего удавалось скрывать свои отношения от широкого круга. И о намерениях пары пожениться украинцы узнали лишь незадолго до свадьбы. Потап и Настя показали совместную романтическую песню, которая и раскрыла секрет их многолетней любви.

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