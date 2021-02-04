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Все сталося на будівництві: спливло відео, як Потап освідчився Насті Каменських

Автор: Світлана Мащенко

Нещодавно в мережі з'явилося відео, як Потап освідчується Насті Каменських. Цікаво, що пропозицію руки і серця артист зробив своїй коханій в досить несподіваному місці - на будівництві.

На кадрах видно, що такий крок став абсолютно несподіваним для співачки. Відео опублікували в Telegram-каналі "Жіночий"

Судячи з ролику, освідчення відбулося у будинку пари, який тоді тільки зводився. Діставши з металевої коробки обручку, Потап виголосив коротку і досить оригінальну промову, запропонувавши дівчині стати його дружиною.

"Настуню, цього чудового дня я хочу зробити таку хрєнь. Я хочу бути назавжди з тобою. Ти будеш моєю дружиною?" - запитує Потап.

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На кадрах видно, що для артистки це стало великим сюрпризом, і вона не приховувала емоцій.

Потап освідчився Насті Каменських на будівництві

Нагадаємо, що пара побралася 23 травня 2019 року, відігравши гучне весілля в елітному ресторані під Києвом.

Їм до останнього вдавалося приховувати свої стосунки від широкого кола. І про наміри пари одружитися українці дізналися лише незадовго до весілля. Потап і Настя показали спільну романтичну пісню, яка і розкрила секрет їхнього багаторічного кохання.

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